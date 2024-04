Zequinha entrega 11,5 mil kits de material escolar a alunos de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima iniciou na manhã desta sexta-feira, 26, a distribuição de mais de 11 mil kits escolares para alunos da rede municipal de ensino das zonas urbana e rural, além das sete vilas. Os alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, também recebem o mesmo material. A ação coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, foi realizada na quadra da Prefeitura.

A gestão investiu R$2 milhões na aquisição dos itens. Para todos os estudantes matriculados são entregues kits de acordo com a série do aluno. Os itens de uso comum são mochila, caderno, lápis, borracha, caneta, estojo, giz de cera, tesoura escolar e etc.

Além dos kits para os estudantes, a prefeitura entregou para as escolas mais de 800 computadores, aparelhos de ar-condicionado, bebedouros, armários, geladeiras, liquidificadores, cadeiras dentre outros, para melhor atender a educação do município e proporcionar economia às famílias cruzeirenses.

“Hoje é mais um passo importante que nós estamos dando para incentivar e melhorar cada vez mais a qualidade de ensino em Cruzeiro do Sul. Isso passa por diversos aspectos e um deles é a estruturação, as condições para que nossos trabalhadores possam trabalhar. Hoje com essa entrega estamos cumprindo uma etapa fundamental de quase dois milhões de reais só de kits escolares. São onze 11.500 mil kits escolares que estamos distribuindo aos nossos alunos como uma forma de amenizar os gastos desses pais de família para comprar o material escolar de seu filho. Hoje entregamos também nas escolas matérias permanentes e mais de 800 computadores para reforçar os trabalhos das equipes gestoras de Cruzeiro do Sul”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

O diretor da escola Raimundo Quirino Nobre, José Ribamar Silva, agradeceu pelo investimentos e ressaltou a importância do material no ambiente escolar.

“Vejo essa atitude do Prefeito Zequinha Lima com bastante entusiasmo. As nossas escolas realmente precisam desses materiais e quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a prefeitura pois todos nós gestores e alunos estamos muito felizes com essa entrega na manhã de hoje”, agradeceu.