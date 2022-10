Fatos Primeiro: Bolsonaro erra sobre decisões favoráveis a Lula no TSE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou no sábado (15), durante entrevista à imprensa no Ceará, que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) toma decisões em favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com muito mais frequência do que em relação a ele.

O que Bolsonaro disse?

Veja quantas ações eu ganho no TSE e quantas o Lula ganha. Ele ganha quase 10 vezes mais do que eu. Ele pode me chamar de genocida e eu não posso chamar ele de ladrão

Ações e resultados divergem

O TSE concedeu, até sexta-feira (14), 42 decisões favoráveis à campanha de Lula no que diz respeito exclusivamente à publicação de notícias falsas, às quais Bolsonaro faz referência na fala, segundo um levantamento da CNN. Foram seis decisões em favor do presidente no mesmo período.

O ex-presidente tem sete vezes mais decisões favoráveis do que o candidato à reeleição, mas não é correto afirmar que o tribunal esteja privilegiando um dos concorrentes.

A campanha de Lula acionou o TSE em 64 oportunidades por causa de supostas notícias falsas no período eleitoral. Já a do atual chefe do Executivo protocolou sete ações, ou seja, nove vezes menos.

Nas sete oportunidades, Bolsonaro teve 85% das decisões a seu favor. Pelo mesmo cálculo, Lula foi menos favorecido, e foi contemplado em 65% das vezes.