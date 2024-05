IFAC suspende provas de concurso por determinação judicial

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) divulgaram no início da noite desta sexta-feira (17) que as provas didáticas do concurso público para provimento de vagas de professor do ensino básico, técnico e tecnológico que seriam realizadas nos dias 17 (hoje), 18, 19 e 20 foram suspensa por determinação judicial, a pedido do Ministério Público Federal.

De acordo com informações obtidas pelo ac24horas, a concessão do pedido do MPF foi feito depois da constatação de um erro na convocação de aprovados na primeira etapa do certame público, que teria desobedecido os ritos previstos em edital.

Anúncios

As dúvidas agora pairam sobre a validade do chamamento da primeira fase, e a única previsão feita sobre a convocação para aplicação da prova didática é de que não ocorrerá em menos de 20 dias.

Veja a nota completa:

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) informam aos candidatos docentes que a prova didática que seria realizada nos dias 17/05/2024 a 20/05/2024 referente ao Concurso Docente EBTT, EDITAL 01/2023/IFAC, foram suspensas por força de decisão judicial liminar.

Informamos, outrossim, que tão logo os entraves judiciais sejam resolvidos, será realizado um novo chamamento para a realização dessa etapa suspensa, com um prazo não inferior a 20 dias e que não conflite com a data de realização de outros concursos congêneres.

Nessa perspectiva, como haverá novo chamamento, haverá novo sorteio de temas.

Os candidatos deverão continuar acompanhando demais informações pelo site do Idecan (www.idecan.org.br) para maiores informações.