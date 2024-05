Alan Rick e Zequinha entregam ônibus ao Conservatório Musical do Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A tarde desta sexta-feira, 17, foi de celebração para os alunos, profissionais, voluntários e parceiros do Conservatório Musical do Juruá e para todos os que contribuíram com a aquisição do ônibus entregue ao projeto em cerimônia realizada no estacionamento do Teatro dos Náuas. O senador Alan Rick foi um dos parlamentares a destinar emenda para garantir a aquisição.

“Tenho um carinho especial por esse projeto. Me faz lembrar um sonho de criança que era ser cantor. Então, quando conheci o trabalho coordenado pelo promotor Iverson e ele nos fez esse pedido do ônibus não pensei duas vezes, já garanti a emenda que ele nos pediu na época de R$ 600 mil. Com o passar do tempo, o ônibus ficou mais caro. Então, hoje é dia de felicidade pra todos nós. Fico grato pela oportunidade de estar contribuindo com a geração de oportunidade para as nossas crianças e jovens que não teriam condições de fazer aulas de canto e tantos instrumentos ofertadas pelo Conservatório.” – explicou Alan Rick.

Anúncios

O moderno ônibus entregue é equipado com banheiro, elevador para pessoas com deficiência e tem capacidade para 42 passageiros.

“Esse ônibus vai nos ajudar a expandir os serviços do Conservatório que faz esse trabalho de tirar crianças e jovens da ociosidade e incentiva a formação cidadã e a realização de sonhos. Poderemos fazer nossas apresentações na cidade, nos municípios e até fora do estado com mais tranquilidade. Nossa gratidão ao senador Alan Rick, a ex-senadora Mailza e à prefeitura de Cruzeiro do Sul.” – disse o diretor-presidente do Educandário, Rinauro Lima, que representou o promotor Iverson Bueno, coordenador do Conservatório Musical.

A aquisição do veículo também conta com emenda da vice-governadora Mailza Assis, destinada quando senadora, e contrapartida da prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Quero agradecer o apoio de vocês senador Alan Rick, prefeito Zequinha e todos os envolvidos. Esse lindo ônibus vai facilitar muito a nossa vida. Estamos muito felizes e gratos” – disse o aluno do Conservatório Caio Henrico.

Para demonstrar o sentimento de gratidão, os alunos coordenados pelos professores fizeram diversas apresentações musicais.