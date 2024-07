Iapen convoca classificados em concurso para investigação criminal e social

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen-AC) divulgaram na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial do Estado (DOE) a convocação para a fase de investigação criminal e social dos candidatos ao cargo de agente de Polícia Penal classificados no concurso público.

De acordo com a publicação, os candidatos convocados devem comparecer para a entrega dos documentos em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul entre os dias 12 e 23 de agosto de 2024, no horário das 08h às 14h:

Em Rio Branco, os convocados devem comparecer na sede do Instituto de Administração Penitenciária, Rua Coronel Fontenelle de Castro, bairro Estação Experimental. Em Cruzeiro do Sul, o comparecimento deve acontecer na Central Integrada de Alternativas Penais, BR 307, Km 09, na Cidade da Justiça.

Os documentos necessários estão especificados na publicação, que pode ser acessada abaixo: