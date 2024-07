Mulheres brigam em distribuidora de Sena Madureira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma briga entre mulheres numa distribuidora de bebidas em Sena Madureira (AC) tem chamado atenção de internautas após um vídeo ter sido gravado e compartilhado na noite dessa quarta-feira, 24.

As imagens mostram uma discussão que rapidamente se transformou em confronto físico.

Segundo o portal Yaconews, o episódio exibe as mulheres se agredindo no interior do estabelecimento. A gravação captura o caos e o tumulto gerados pela briga, proporcionando uma visão clara da intensidade do confronto.

A divulgação do vídeo tem gerado repercussão nas redes sociais, com muitos usuários comentando e compartilhando o conteúdo. Até o momento, não há informações precisas sobre as causas da briga ou se houve alguma intervenção policial após o incidente.

Veja o vídeo: