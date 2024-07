Eliana troca Narcisa por Bia do Brás em seu primeiro programa na Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A apresentadora Eliana não estará sozinha em sua estreia na Globo. Enquanto no SBT ela tinha a companhia de Tiago Barnabé, que interpretava uma versão cômica de Narcisa Tamborindeguy, na nova casa a loira dividirá o palco com Beatriz Reis, a Bia do Brás. A ex-camelô será uma espécie de coapresentadora do Vem Que Tem, primeiro programa comandado pela musa dos dedinhos na emissora.

A atração que une vendas e entretenimento vai ao ar em 28 de novembro e será um game show criado pela Endemol, detentora do formato do Big Brother, para encaixar produtos de marcas que estarão na Black Friday.

O plano comercial do Vem Que Tem enaltece a ex-apresentadora do SBT: “Eliana, a mais nova contratada da Globo, estará no comando do programa de ofertas mais aguardado do ano, com todo a sua alegria e carisma”. A loira, no entanto, não terá apenas a companhia de Bia do Brás. Um apresentador ainda será definido para acompanhar as duas.

As marcas interessadas em estar no programa terão a oportunidade de ter Beatriz do Brás anunciando os seus produtos, como ela fazia no BBB. O material publicitário da atração a descreve como a “vendedora mais amada do Brasil” e ainda faz uma previsão sobre o futuro da dona do bordão “Brasil do Brasil”: “Agora, é a oportunidade de ver uma nova estrela brilhar!”.

Nos últimos dois anos, o Vem Que Tem na Globo celebrou a Black Friday por meio de dois principais pilares: a música e o humor. Dessa vez, o programa vai investir da dramaturgia para mostrar as ofertas dos patrocinadores.

Quanto será que custa curtir um show de Lui Lorenzo (José Loreto) de camarote? E uma cozinha igual à da Maria da Paz (Juliana Paes)? E uma mesa de café da manhã como as das Helenas de Manoel Carlos? Essas são algumas questões que serão levantadas por Eliana aos convidados do programa para vender produtos e serviços.

O Vem Que Tem vai ter duas famílias anônimas se enfrentando em uma batalha por cenas do imaginário televisivo brasileiro. Com a participação de um elenco especialmente convidado, a atração vai criar roteiros inéditos que vão mexer com os ânimos de quem está brincando –seja na plateia ou em casa.

Na quarta (24), Eliana havia adiantado alguns pontos sobre o programa especial. Em um post no Instagram, ela explicou (sem dar muitos detalhes) como funcionaria o formato:

“Mais um dia feliz aqui na TV Globo. Hoje apresentamos ao mercado outro programa que vou comandar ainda este ano: Vem que Tem. Será um formato de competição entre duas famílias que vão tentar ganhar prêmios de grandes marcas, acertando perguntas sobre cenas icônicas de novela que vão acontecer com os atores no palco”, explicou.

“O público de casa e o auditório também podem participar e levar prêmios. Vai ser em novembro, em horário nobre na plim-plim. Vai ser demais”, continuou a loira em sua publicação na rede social.

Antes do Vem Que Tem, Eliana Michaelichen comandará a nova temporada do Saia Justa, programa feminino do GNT, a partir de 7 de agosto, ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. A apresentadora também fará um especial inédito do The Masked Singer Brasil em dezembro.