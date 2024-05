Gabigol é multado e não usará mais a camisa 10 do Flamengo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após reunião com Gabigol no Ninho do Urubu na tarde desta sexta, o Flamengo decidiu punir o jogador pela foto com a camisa do Corinthians. O atacante foi multado e não usará mais o número 10 no uniforme rubro-negro.

– O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração – informou o clube em nota.

A ge apurou que multa aplicada foi de 10% do salário de Gabigol. O atacante não participou do treinamento desta sexta-feira.

Gabigol continuará com a camisa 10 na Libertadores, já que não é possível fazer a mudança com a competição em andamento. Só cabe a alteração se Gabriel Barbosa sair da lista no mata-mata, e o Flamengo entregar a 10 a um eventual reforço. Jogadores do atual elenco têm de seguir com o mesmo número até o fim da competição.

Em imagem vazada, Gabigol aparece dentro de sua casa vestindo a camisa do Corinthians e bebendo cerveja com amigos, entre eles dois funcionários do Flamengo: o supervisor Marcio Santos (de camisa preta) e o roupeiro Sidnei Bernardes (ao fundo). O clube também puniu o supervisor, que recebeu advertência na carteira de trabalho por questões hierárquicas.

A foto foi tirada na quinta-feira, dia seguinte à vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 4 a 0, pela Libertadores. Gabigol promoveu um evento em sua casa, com música. Após o vazamento, a assessoria de imprensa do jogador informou que a imagem era editada. No entanto, o clube confirmou que se trata de uma foto sem edição.

A foto do atacante com a camisa do Corinthians causou incredulidade no presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que recebeu a imagem quando jantava com a esposa, Ângela Machado, na quinta. O dirigente entrou em contato imediatamente com o diretor de futebol, Bruno Spindel, que ainda não tinha visto a foto.

Na manhã desta sexta, Spindel se reuniu com o vice de futebol, Marcos Braz, desde as 7h40 no Ninho do Urubu. Depois de ouvir o jogador no início da tarde, a diretoria comunicou a punição.

Desde que conseguiu efeito suspensivo para voltar a jogar após a suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping, Gabigol participou de quatro partidas e ainda não fez gol. Contra o Bolívar, entrou aos 24 minutos do segundo tempo.

Veja a foto: