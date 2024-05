Lançada campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No dia em que a Universidade Federal do Acre (UFAC) anunciou o afastamento de um professor do Colégio de Aplicação acusado de assédio sexual contra estudantes, a prefeitura de Rio Branco lançou, nesta sexta-feira, 17, a programação do Maio Laranja, dedicado a combater o abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Conforme a programação do município, serão realizadas palestras em escolas públicas, distribuição de material informativo nos semáforos localizados nas áreas de trânsito mais movimentado na capital acreana, como também em bares, mercados, lojas, comércios e restaurantes, além rodas de conversa.

No encerramento da programação acontecerá e o encerramento será no dia 31 com uma caminhada de conscientização na praça do Bairro Tancredo Neves, na parte alta da cidade.

Qualquer denúncia de abusou ou abuso sexual pode ser feita aos Conselhos Tutelares (confira os números abaixo).