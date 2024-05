Gladson vistoria ponte em Xapuri e diz que obra será concluída em dezembro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli (PP) esteve em Xapuri nesta sexta-feira, 17, onde vistoriou o andamento das obras da Ponte da Sibéria, sobre o Rio Acre, que vai ligar a área central da cidade ao bairro da Sibéria.

De acordo com Gladson, a ponte será concluída até dezembro deste ano e destacou o empenho das bancadas estadual e federal na concretização da obra. “É um compromisso meu e uma prioridade do nosso governo que a gente quer entregar o quanto antes”, disse.

A obra já superou a etapa chamada de mesoestrutura, que consiste nos pilares de sustentação da ponte e que é considerada a fase mais difícil. Para a diretora-presidente do Deracre, Sula Ximenes, a estrutura já atingiu 50% dos serviços.

Essa visita do governador para vistoriar as obras é motivo de entusiasmo da população com relação ao andamento da obra, que é a mais esperada da história recente de Xapuri.

Depois de um tempo de paralisação por conta da enchente histórica do Rio Acre, os serviços foram retomados no começo de abril, primeiramente com a limpeza da área que foi muito afetada pela cheia em ambas as margens, para o começo da atual etapa chamada de superestrutura.

A importância da ponte sobre o Rio Acre, em Xapuri, está acima de qualquer discussão sobre prioridades no que se refere a infraestrutura no município.

Para a maior parte da população, a obra é imprescindível para o desenvolvimento do município e uma garantia de bem-estar para os habitantes, principalmente dos que vivem na margem oposta à região central da cidade.

O direito constitucional de ir e vir e a facilidade de acesso aos serviços essenciais, como saúde, educação, ente outros, são os principais argumentos dos que, há décadas, encampam uma verdadeira luta reivindicatória pela construção da ponte que foi abraçada pelo governador Gladson Cameli.

Na semana passada, o senador Marcio Bittar concedeu entrevista à Rádio Aldeia de Xapuri, prestando informações novas sobre a liberação de recursos das suas emendas tanto para a Ponte da Sibéria quanto da Estrada da Variante, que está em processo de pavimentação asfáltica.

De acordo com o parlamentar, no que depender da liberação de recursos, as duas obras estarão prontas em 2025. No caso da ponte, o empreendimento foi orçado em mais de R$ 40 milhões, com mais de R$ 15 milhões oriundos de recursos próprios do governo e R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar do senador.

De Xapuri, Gladson seguiu para o município de Assis Brasil onde também cumpre extensa agenda de inaugurações e assinaturas de ordens de serviço para obras recuperação de ramais, construção de pontes e inaugurações.