Bocalom e Socorro Neri se encontram na ALEAC: “capacidade diplomática”

A deputada federal Socorro Neri (PP) compareceu à a Assembléia Legislativa do Acre, nesta sexta-feira (17) para prestigiar a sessão solene de homenagem ao General Ubiratan Poty, diretor do Programa Calha Norte, mas acabou se encontrando com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, a quem desconsiderou como amigo durante um monólogo apresentado no início do mês em uma coletiva marcada por declarações bombásticas também contra membros do próprio partido.

A parlamentar e o prefeito Tião Bocalom, que alegadamente eram amigos de longa data, tiveram as relações rompidas unilateralmente por Socorro Neri, que sentiu-se ofendida com falas do prefeito Tião Bocalom, que em discursos acusava gestões anteriores da Prefeitura de Rio Brando de mau uso do dinheiro público sem esclarecer a qual mandato se referia. Socorro foi prefeita da capital de 6 de abril de 2018 a 1° de janeiro de 2021. “Eu não tenho mais como considerar depois disso o prefeito um amigo meu e nem tenho como desejar me aliar politicamente a ele”, disse a deputada, que pontuou também que apesar de seu partido sinalizar aliança com o PL em prol da reeleição de Bocalom, ela mesma não vai pedir votos ao ex-amigo.

Nesta manhã (17), ambos se cumprimentaram e conversaram brevemente no salão da ALEAC, sem serem incomodados, levantando dúvidas sobre um possível remendo na relação.

De acordo com a assessoria de Socorro Neri, o cumprimento ao prefeito Bocalom foi apenas um ato de trabalho, que demonstrou sua capacidade diplomática. A assessoria do prefeito corroborou o encontro institucional, mas disse também que na oportunidade Tião Bocalom reafirmou à deputada o carinho e respeito que tem por ela.