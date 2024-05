Socorro Neri denuncia PP por violência de gênero e se retira das eleições 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A deputada federal Socorro Neri convocou coletiva de imprensa nesta sexta-feira (3) para denunciar o partido de violência política de gênero e por agir pelas costas da Executiva Municipal ao ter negociado há meses uma aliança com o pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

De acordo com Socorro Neri, quando ocupava o cargo de presidente da Executiva Municipal, passou a sofrer com ações de Executiva serem tomadas por outros dirigentes, quando, inclusive, tomou conhecimento de que a pré-candidatura de Alysson Bestene seria falsa. “Jornais publicaram que o acordo para que Bocalom fosse o candidato com Alysson como vice e que esse acordo já estava feito há meses”, disse Socorro, que apontou que ficou contrariada ao perceber que, a todo momento, defendido sozinha a pré-candidatura de Bestene, fato que motivou seu afastamento do cargo.

Depois, em uma tentativa reconciliação, o governador Gladson Cameli e os secretários de governo Alysson Bestene e Aberson Carvalho fizeram um jantar com Socorro Neri, na oportunidade em que a deputada foi perguntada se desejaria ser candidata. “Não tenho mais”, diz ter dito Socorro Neri.

A partir daí, Socorro diz ter sofrido ataques internos de apoiadores de Bestene no PP. “É inaceitável enfrentar violência política impetrada por dirigentes do meu partido, a violência política de gênero busca minar a participação política feminina. Se impõe que eu trate sobre isso e busque as instâncias adequadas para interromper a violência política que tem sido praticada contra mim dentro do próprio partido ao qual filei em 2022”, afirma Neri.

Por isso, a deputada disse que vai se afastar de qualquer assunto político do partido em relação à pré-campanha e campanha para a prefeitura de Rio Branco. “Eu quero dizer a vocês que daqui para frente eu não vou tratar mais desse assunto. Daqui pra frente, não falo nem trato mais de candidatura a prefeito em Rio Branco nesta eleição, eu preciso resguardar a minha sanidade mental e preciso resguardar a minha disposição de continuar na política”, concluiu a deputada.