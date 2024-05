Luana Piovani não se contém e expõe motivo de separação de Pedro Scooby

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a manhã dessa sexta-feira (17), a atriz Luana Piovani utilizou suas redes sociais para falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico; sua separação do surfista Pedro Scooby. Ao ser questionada sobre o tema, a apresentadora explicou que era mãe solo mesmo estando casada. Por meio dos stories de seu Instagram, a produtora teatral também comentou sobre outros assuntos relacionados a sua família.

Recentemente, a mãe de Dom, Bem e Liz abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e respondeu a alguns questionamentos de seus seguidores. Uma das perguntas escolhidas por Piovani e que ganhou destaque entre as demais era relacionada a seu casamento com Pedro Scooby. Na realidade, o internauta indagou o que motivou a separação do ex-casal, já que eles se gostavam tanto.

Anúncios

De maneira sucinta, a apresentadora escreveu: “Casada e solo”. Luana Piovani ainda aproveitou o espaço para explicar o que seria uma “mãe solo”. “Considera-se uma mãe solo a mulher que assume, de forma exclusiva, todas as responsabilidades pelo filho, sejam elas financeiras ou afetivas. Sendo assim, é plenamente possível que uma mãe casada seja considerada uma mãe solo”, detalhou a produtora teatral.

Um seguidor da artista também a perguntou sobre como estava seu coração com o filho mais velho morando longe. “Ainda tenho dificuldade em falar”, revelou Piovani. O que acontece é que agora o Dom mora com o pai Pedro Scooby no Rio de Janeiro, enquanto Luana mora em Portugal com os outros dois filhos. Ainda no mesmo tema, outro internauta perguntou se o primogênito da atriz pôde escolher viver com o pai ou se a mãe somente não quis se opor à vontade do filho. “Criança não escolhe, ela pode ser ouvida. No meu caso, concordei”, respondeu a apresentadora.