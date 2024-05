O Jorge Viana não é meu padrinho, meu padrinho é o povo, diz Marcus Alexandre

UMA das partes mais interessantes da última entrevista do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), foto, ao Bar do Vaz -apresentado pelo jornalista Roberto Vaz – foi tocar num ponto que é sempre levantado pelos políticos e pelo candidato a prefeito Tião Bocalom, dele estar a serviço do seu padrinho Jorge Viana (PT). Marcus foi duro, ao dizer não ter padrinho político, descartando ser orientado pelo JV: “Não tenho padrinho e não vou trazer ninguém de fora para o meu palanque, com quero conversar está aqui, que é o povo”. Para um bom entendedor, basta: foi um aviso de que não quer a figura de nenhum dos antigos medalhões dos governos petistas no seu programa eleitoral e nem colado a ele. Não está errado quando se refere ao PT. Se o partido o projetou politicamente, por outro lado o seu nome garantiu notoriedade ao PT, pelas duas boas administrações à frente da prefeitura de Rio Branco. E ainda aceitou ser lançado às feras integrando como vice a chapa suicida de Jorge Viana ao governo; quando ele tinha uma eleição dada como certa para deputado estadual. A sua conta com o PT está paga com juros e correção monetária, ele não erra em raciocinar assim. E não erra ao dizer ser a sua conversa com o povo: que é quem decide eleição, o resto é figuração. Medalhão não é o que decide eleição.

QUEM BEM ENTENDER

O GLADSON, se quiser, pode dar todo o seu governo e o poder de governar ao senador Márcio Bittar (UB) e ao Fábio Rueda (UB), que não me diz respeito; como jornalista, apenas comento. E se quiser ceder a ambos sua cadeira de governador, tanto faz.

APENAS AMIGO

O DEPUTADO Pedro Longo (PDT) negou ontem ao BLOG que esteja de malas prontas para desembarcar no PSDB, por onde disputaria uma cadeira de deputado federal em 2026.

APENAS CONVITE

“SOU amigo de muito tempo, de militância política, do presidente do PSDB, Marconi Perillo. De fato recebi convite para minha filiação, mas ficou nisso,” destacou Pedro Longo.

NOME NA MESA

“ESTOU à disposição do PSDB para ser candidata a prefeita de Rio Branco. Se o meu partido decidir eu topo”, comentou ontem a ex-deputada federal Vanda Milani (PSDB), com o BLOG.

AJUSTADA NA MÁQUINA

CHEGOU a hora do governador Gladson dar uma ajustada na máquina estatal. Quando um secretário seu recebe mal um político, não cumpre acordos acertados, a imagem que fica mal na fita não é a deles, mas a sua.

PROCURANDO UM NOME

NA CONVERSA que teve ontem (16), em Brasília, com o deputado Luiz Gonzaga (PSDB), o presidente do PSDB, Marconi Perillo e o governador Gladson Cameli; Gonzaga diz que ouviu de Cameli que não definiu apoio ainda a nenhum candidato a prefeito de Rio Branco; e que vai convocar todos os partidos aliados para uma conversa, e se se for encontrado um nome que seja competitivo nas pesquisas, terá o seu apoio.

TOPA A PARADA

NA AVALIAÇÃO do deputado Luiz Gonzaga (PSDB), o partido tem como opção para escolha do governador Gladson; entre outros, o secretário Minoru Kinpara. “Se receber um convite formal do Gladson para disputar a prefeitura de Rio Branco, acho que o Kinpara aceita”, prevê Gonzaga.

FORA DE COGITAÇÃO

GONZAGA negou que no encontro em Brasília se tratou sobre a filiação do governador Gladson no PSDB. “Isso não existe. Apenas, o partido foi colocado à sua disposição se um dia quiser deixar o PP. Não é verdade que vai se filiar ao PSDB”, enfatizou.

TAGARELA POLÍTICO

O DONO da empresa de publicidade Thera, Marquinhos, agora passou a ser palpiteiro político. Tão Acre, dizia o saudoso José Chalub Leite.

QUE DIREITA? QUE ESQUERDA?

O DISCURSO mais tosco dessa campanha é criticar quem era do PT e mudou de partido. Abram alas: O Gladson Cameli começou a carreira na base parlamentar da Frente Popular – comandada pelo PT; o prefeito Bocalom foi secretário do governo Jorge Viana (PT). O Marcus Alexandre era PT e hoje é MDB. O senador Sérgio Petecão (PSD) integrava a Frente Popular. Na primeira campanha do ex-prefeito Raimundo Angelim (PT), o Márcio Bittar, então PPS, estava no seu palanque. Poderia citar outros. Vamos, então; parar com essa baboseira de que, quem estava com o PT não pode mudar de partido, porque será sempre petista. Que idiotice!

NÃO TEM EMPATIA

A SUA postura moral é inatacável. Mas a vice-governadora Mailza Assis não mostra nenhuma empatia de quem quer ser candidata a governadora. Não projeta seu nome e nem suas ações, e limita-se ao seu mundinho. Assim, o boi não dança, Mailza!

OS GROTÕES DECIDEM

O CANDIDATO do MDB a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, tem feito uma campanha do contato direto nos bairros, que conhece como poucos. Sua agenda para reuniões está sempre lotada. Marcus sabe que o que decide uma eleição é o voto dos grotões.

MULHER NA DISPUTA

A EMPRESÁRIA Cleane Monteiro será a candidata a prefeita de Tarauacá pelo MDB. A informação foi passada ao BLOG ontem, pelo presidente do MDB, Flaviano Melo, que ficou bem impressionado com a conversa que teve com ela. Cleane já foi militante do PCdoB.

A CASA DAS QUATRO MULHERES

O MDB terá quatro mulheres como candidatas a prefeita: Vereadora Sara, em Capixaba; Leila Galvão, em Brasiléia; Jéssica Sales, em Cruzeiro do Sul; e Cleane Monteiro, em Tarauacá.

UM NA MARRA

NEM no PSD se encontra alguém otimista que o partido possa eleger um vereador, tal é a fragilidade da sua chapa. Se eleger um é para mandar rezar uma Missa em Ação de Graça.

ADVOGADOS OTIMISTAS

ADVOGADOS do ex-prefeito Vando Torquato (PSD) ainda acreditam na sua liberação pela justiça, para ser candidato a prefeito de Tarauacá.

MAIOR PREJUDICADO

CASO Vando Torquato (PSD) consiga ser candidato a prefeito de Tarauacá, o maior prejudicado será o candidato do PP, Rodrigo Damasceno. Vando seria um candidato de peso a ser batido. Até aqui, Rodrigo corre solto.

FRASE MARCANTE

“Aquele que sabe mandar encontra sempre quem queira obedecer”. Nietzsche.