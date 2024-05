Brasil tem 2ª pior saída de dólares de janeiro a abril em 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Brasil registrou uma saída liquida de US$ 21,08 bilhões pela via financeira no acumulado dos 4 meses iniciais de 2024. O número é o 2º pior de toda a série histórica, iniciado em 1982 pelo Banco Central.

Está atrás só da saída de US$ 32,51 bilhões no mesmo período de 2020, quando foi decretada pandemia de covid-19, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O número se refere à entrada e saída do dólar na economia do país por meio do mercado de capitais. Representa, entre outros valores, o investimento em títulos, a remessa de lucros e dividendos ao exterior e os investimentos estrangeiro diretos.

Por outro lado, o saldo do fluxo cambial pela via comercial, que representa as operações de câmbio relacionadas às importações e exportações de produtos e serviços, foi positivo no 1º quadrimestre do ano. O ganho foi de US$ 27.626.

O saldo total, a soma dos movimentos financeiros e comerciais, no período também foi positivo, de US$ 6.548.