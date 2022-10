Conheça o bancário que é a grande surpresa das eleições, eleito deputado estadual no Acre

Há oito anos contando com dois deputados estaduais com residência oficial na cidade, Xapuri acaba de ficar órfã de um dos representantes políticos na Aleac após a eleição deste último domingo, quando apenas um deles, Manoel Moraes (PP), logrou êxito na quarta eleição enquanto Antônio Pedro (União) ficará pelo caminho ao fim do seu segundo mandato.

Essa espécie de “bancada xapuriense” de dois deputados deu margem para muitas histórias nos bate-papos de esquina e, inegavelmente, houve, desde sempre, uma rivalidade entre os dois grupos políticos – ora velada, ora mais evidente. Durante o primeiro mandato do governador reeleito, Gladson Cameli, ocorreu o momento manifesto da disputa.

Era claro o esforço que havia dos dois deputados em mostrar as ações e reivindicações que faziam em prol do município junto ao governo estadual. Ocorre que em certos momentos, as pautas se misturavam e ambos chegaram a chamar para si a responsabilidade por um mesmo investimento ou ação que o Poder Executivo concretizou em Xapuri.

Além disso, havia um certo embate nas redes sociais, promovido por militantes e simpatizantes, alguns mais e outros menos exaltados, sobre qual dos dois parlamentares era o mais atuante ou de influência mais forte junto ao governo quanto às demandas do município. Eles podem até negar, mas a constante concorrência entre ambos era pública e notória.

Muito se discutiu sobre a real importância para o município de Xapuri da condição de contar com dois deputados na Assembleia Legislativa, mas nunca houve – e é certo que nem poderia haver – consenso a respeito da vantagem ou indiferença da atuação dessa bancada de dois e prol dos xapurienses. Fato é que, de um jeito ou de outro, agora a cidade ficou órfã de um deputado.

Na busca por chegar competitivos à disputa pelo quarto e terceiro mandatos, respectivamente, Manoel Moraes e Antônio Pedro seguiram caminhos naturalmente opostos, mas que tiveram mudanças de rotas, durante o último ciclo eleitoral, especialmente após a eleição municipal, que talvez tenham sido determinantes no desfecho da atual eleição.

Moraes claramente se fortaleceu ao deixar o PSB e ir para o Progressistas de Gladson. Antônio nitidamente enfraqueceu em meio à grande confusão que se formou em torno da relação do partido do governador com o recém-criado União Brasil, que passou a ser a casa do deputado após o fim do Democratas. A contragosto, ele se afastou do seu guia político e líder maior.

Como o resultado de uma eleição tem reflexos imediatos na seguinte, não é equivocado dizer que a vitória de Manoel Moraes vai além da cadeira na Aleac e escancara a sua força para as próximas eleições municipais. Já Antônio Pedro sai deste pleito com um peso bem maior que o da mera derrota, que no âmbito municipal já vem precedida de outras duas.