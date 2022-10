Com a palavra o eleitor!

Domingo das 6h da manhã às 15 da tarde o eleitor acreano terá o poder de decidir quem será seu futuro governador, senador, deputados federais, estaduais e, claro, o presidente da república. No caso, a continuação de Bolsonaro ou a volta do Lula. Eleição sempre será uma situação dramática, tensa

Gladson Cameli (PP), Jorge Viana (PT), Mara Rocha (MDB), Sérgio Petecão (PSD) professor Euclides (P-Sol) e David Hall (Agir) disputam o governo; Alan Rick (União Brasil), Ney Amorim (Podemos), Jenilson Leite (PSB), Márcia Bittar (PL), Vanda Milani (PROS), Nazaré Araújo (PT), Sanderson Moura (P-Sol) e Dimas Sandas (Agir) brigam pela única vaga do Senado.

As pesquisas apontam que Gladson vence no primeiro turno, a oposição acredita que não, que a eleição terá sim, segundo turno. também indicam o afunilamento entre Alan Rick, que está na frente, com Ney Amorim logo em seguida. Os demais, vão ficando para trás na corrida eleitoral. Como se diz no popular: Pesquisas são pesquisas, voto na urna é que vale. Portanto, com a palavra neste domingo o senhor eleitor!

“Se os porcos pudessem votar, o homem com o balde de comida seria eleito sempre, não importa quantos porcos ele já tenha abatido no recinto ao lado”. (Orson Scott).

Não será por falta de esforço

A oposição ao governador Gladson Cameli formada principalmente por Jorge Viana (PT), Mara Rocha (MDB) e Sérgio Petecão (PSD) trabalham dia e noite para ter segundo turno.

Todas estão erradas?

Poderia todas as pesquisas que colocam o governador Gladson Cameli vencendo no primeiro turno estarem totalmente erradas? É um caso a se pensar… depois que as urnas forem abertas no domingo.

Mata a cobra…

Consta que o deputado Jenilson Leite, candidato ao Senado pelo PSB, crer que disputa a eleição com o candidato Alan Rick (União Brasil). Isto, em suas pesquisas internas.

Mostra o pau

Qualquer pesquisa só tem valor se for registrada na Justiça Eleitoral. Do contrário, fica no campo da ilação e da ficção. Tem de matar a cobra e mostrar o pau.

Vanda Milani

A deputada Vanda Milani, candidata ao Senado pelo PROS, segundo um de seus aliados, vem do interior com cerca de 70 mil votos e fecha a conta com os votos de Rio Branco onde pode ser a mais votada. No seu caso, o problema é a concorrência.

Em tese, empate entre Alan e Ney

Segundo a pesquisa do Ipec, Alan tem 36% e Ney 28%. Se dos 580 mil eleitores 20% se abstiverem, os votos válidos corresponderão a cerca de 470 mil eleitores. 36% representam 169 mil aproximadamente; 28% equivaleria a 131 mil eleitores. Porém, a margem de erro para mais ou para menos da pesquisa altera as posições. É o que leva a possibilidade de um empate técnico entre Alan e Ney dentro da perigosa margem de variações percentuais.

Não pode ser explorada

A morte acidental de um jovem na carreta do governador Gladson Cameli não pode ser usada politicamente pelos adversários. É antiético e um desrespeito a família.

Vista grossa

Na verdade, as autoridades responsáveis fizeram vista grossa em todas as carreatas. É terminantemente proibido às pessoas andarem em carrocerias de caminhonetes.

As sete vidas do Flaviano

Sem dúvida Flaviano Melo é o deão do Mosteiro, o decano da política do Acre. Dizem que tem sete vidas como os gatos. Porém, sua atual postura mais pessoal do que partidária leva a crer que vislumbra o ocaso.

Tirou das cinzas

A ex-prefeita Leila, candidata a deputada estadual, ressuscitou das cinzas o MDB em Brasiléia. Sua candidatura levou motivação para a velha guarda e alegria para os mais jovens. Fez uma bela campanha.

A conta vem

Os maiores problemas de um prefeito não começam quando ele vencer a eleição e toma posse, mas quando termina o mandato. É só perguntar para um ex.

Sonho petista

A posição privilegiada do ex-presidente Lula nas pesquisas, pode ter levado o PT acreano a uma avaliação equivocada de suas chances de voltar ao poder. As urnas dirão!

Não é misógino

Jorge Viana foi infeliz no debate ao se defender atacando a candidata Mara Rocha de uma forma inconveniente. Porém, o fato não o caracteriza como alguém misógino ou algo que o valha.

O primeiro

Para quem não sabe sou madrugador, serei um dos primeiros a votar na Ufac. Desejo a todos uma boa, tranquila e excelente eleição. Bom dia!