Aeroclube de Rondônia abre inscrições para curso de Piloto Privado de Avião

A única escola de aviação de Rondônia abriu as inscrições para a 2ª turma de 2024 no Curso de Piloto Privado de Avião (PPA). Os(as) aspirantes podem realizar até 15 de maio a sua matrícula na Secretaria do Aeroclube de Rondônia, localizada na Estrada 13 de setembro (Estrada dos Japoneses), n. 931, bairro Aeroclube, em Porto Velho. As vagas são limitadas.

Segundo a coordenação do curso, as aulas teóricas devem iniciar no dia 27 de maio, no período da manhã. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h.

A entidade oferece descontos para quem indicar um amigo que também se matricule junto ao curso. O brevê é o primeiro degrau para quem quer iniciar na carreira e se tornar um piloto de avião comercial.

Sobre o Curso

O curso de PPA tem duração de três meses. O teórico aborda disciplinas de Regulamento de Tráfego Aéreo, Meteorologia Aeronáutica, Navegação Aérea, Teoria de Vôo e Aerodinâmica, e Conhecimentos Técnicos (motores).

Para iniciar a capacitação, ministrado por profissionais altamente capacitados, os alunos deverão ter idade mínima de 17 anos, 1º grau completo (realizado em estabelecimento de ensino público ou privado devidamente autorizado) e Certificado de Reservista ou de Alistamento Militar, no caso dos homens.

Após o curso, o(a) aluno(a) deverá realizar uma prova na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e, sendo aprovado, receberá o Certificado de Conhecimentos Teóricos. Com esse documento, o piloto-aluno poderá realizar as horas de voo (no mínimo, 40 horas). Ao concluir a quantidade mínima de horas de voo, o aluno irá fazer um voo de check com um instrutor da Anac. Sendo aprovado, o aluno(a) estará apto(a) em pilotar aviões privados em voos visuais (VFR).

Aero Boero

Aero Boero AB-115 é o modelo de avião de treinamento utilizado pelo Aeroclube de Rondônia. De fabricação argentina e capacidade para dois pilotos, o AB-115 é amplamente utilizado nos aeroclubes e escolas de pilotagem do Brasil, sendo um dos melhores para esse fim. Seu motor tem 115 HP a 2800 RPM.

