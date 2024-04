Morre Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, vítima de câncer

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Morreu, nesta sexta-feira (26/4), o cantor Anderson Leonardo, aos 51 anos. O vocalista do grupo Molejo estava internado desde o dia 24 de março e lutava contra um câncer inguinal, na região da virilha, desde outubro de 2022.

Nos últimos meses, o artista deu entrada várias vezes no hospital por conta de complicações da doença. Em uma das passagens pela unidade de saúde, ele foi diagnosticado com embolia pulmonar.

Anúncios

O quadro de Anderson Leonardo se agravou, na quinta-feira (25/4) e ele voltou para a UTI. O estado de saúde dele era considerado gravíssimo. O músico chegou apresentar melhora, mas foi sedado logo em seguida. Ultimamente, ele também estava tratando de uma insuficiência renal.

Anderson Leonardo era casado com Paula Cardoso e deixou quatro filhos. A assessoria do grupo Molejo divulgou uma nota oficial nas redes sociais, no fim de março, após a última internação dele.

“A assessoria do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor Anderson Leonardo, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo (24/3) em estado grave. Pedimos a todos fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor”, pediu a nota.

Segundo o jornalista Luiz Bacci, Anderson Leonardo está na UTI. No comentários, os seguidores e fãs do cantor e do grupo lamentaram a notícia: “Força para toda família e fãs do Molejo. Que Deus ajude o Anderson neste momento delicado ❤️”, desejou uma. “Força, Anderson. Deus está no controle 🙌❤️ Irei orar por você nesse momento, já ‘Deus’ tudo certo, em nome de Jesus 🙌🙌🙏🙏🙏”, declarou outra. “Em orações por você, cantor 🙏🏾 Seja forte, estamos juntos nessa corrente de vitória 🙏”, garantiu um terceiro.

Em sua última passagem pela unidade de saúde, Anderson Leonardo ficou 21 dias seguidos sob cuidados médicos e tinha recebido alta na última terça-feira (19/3). Diagnosticado em outubro de 2022, no início do ano passado o artista chegou a falar sobre o caso durante uma participação no programa Encontro, com Patrícia Poeta.

“Quando descobri falei com eles [colegas do Molejo] que tinha uma notícia boa e uma ótima: ‘A ótima é que vocês ficarão comigo por bastante tempo e a boa é que estou com câncer, mas vou me curar’”, lembrou ele, que também agradeceu ao médico responsável pelo tratamento, a quem se referiu apenas como João. “Essa alegria ajuda”.

Sucesso com o Molejo

Anderson Leonardo ficou conhecido após comandar os integrantes do grupo Molejo. À frente do Molejão, como eles eram chamados pelo público, o vocalista deu voz a sucessos como Dança da Vassoura, Brincadeira de Criança, Caçamba e Cilada.

O cantor nasceu no Rio de Janeiro e entrou para o grupo na década de 1980. O primeiro hit do Molejo foi Cilada, que estourou em 1994. Ao todo, o grupo lançou 14 discos, o último deles chamado Molejo Club, em 2016.

Desabafo do grupo no fim do ano

O grupo Molejo anunciou, em setembro do ano passado, que seguiria a agenda de shows, mesmo com o vocalista Anderson Leonardo internado. O cantor foi hospitalizado naquele mês, com suspeita de pneumonia, porém após exames, foi diagnosticado com embolia pulmonar. De acordo com uma nota, publicada nas redes sociais, o quadro era estável.

Em um vídeo, os outros integrantes apareceram emocionados ao informar que seguirão os compromissos sem o colega e pediram que os contratantes tenham paciência e compreensão. “Vamos precisar muito da força de vocês. Pedimos que continuem em oração, com todo carinho”, falou Andrezinho, que divide os vocais do sexteto com Anderson.

A assessoria de imprensa do Molejo também se pronunciou sobre o quadro de saúde do artista: “Após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes”.

A notícia da internação de Anderson Leonardo em um hospital do Rio de Janeiro também foi compartilhada nas redes sociais. O cantor, que está em tratamento contra um câncer nos testículos, ficará afastado dos palcos temporariamente.

Fãs e amigos de Anderson Leonardo enviaram mensagens de apoio: “Já deu tudo certo, melhoras”, desejou um. “Que você se recupere o mais breve possível”, comentou outro. “Ops, fique bom logo, meu irmão. Nós te amamos”, declarou um terceiro. “Já deu tudo certo! Se Deus quiser, logo estará de volta”, afirmou mais um.

Anúncios

Tratamento de um câncer nos testículos

O vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, 51 anos, revelou que precisou retomar o tratamento contra o câncer, após comemorar a “cura” da doença. O músico foi diagnosticado com um câncer inguinal, na região da virilha, em outubro de 2022, e contou no podcast Rocinha Cast, em maio do ano passado, que o tumor atingiu os testículos.

Anderson desabafou e revelou que o inchaço na região íntima tem chamado atenção, o que causa desconforto: “Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?”.

Na sequência, Anderson relatou uma situação desconfortável vivida em um show, quando uma fã notou o inchaço na região da virilha e questionou se ele estava com uma ereção: “Eu ficava tentando puxar a camisa. Mas agora estou usando uma camisa mais longa. Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar. É fod* para mim”, seguiu.

Na ocasião, o vocalista do Molejo também falou sobre os próximos passos do tratamento e se mostrou confiante: “Estou me preparando para uma nova fase, mas estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso”, afirmou.