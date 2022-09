Mais de 170 se inscreveram no Leilão do Detran em Cruzeiro

Depois de uma reforma, Estádio o Cruzeirão, no município de Cruzeiro do Sul, foi reaberto ao público neste sábado a noite, 17, com os jogos iniciais do Copão do Vale do Juruá. Se enfrentaram em campo as Seleção de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Guajará, do Amazonas.

A equipe de Cruzeiro do Sul venceu a do Guajara por 3 X 1 e o time de Mâncio Lima levou a melhor ao vencer Rodrigues Alves por 3X 2. Os jogos do Copão terão continuidade neste domingo, 18 e segunda, 19 e a a final será na próxima quarta-feira, 21.

A obra de reforma do Estádio O Cruzeirão, no valor de R$ 250 mil foi feita com recursos de Emenda Parlamentar da deputada federal Perpétua Almeida e contra partida da prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Entradas gratuitas e uniformes garantidos

Os torcedores de Cruzeiro do Sul não pagam para assistir aos jogos de times profissionais e amadores no município e nem as equipes têm gastos com taxas, uniformes e outros itens. Uma emenda no valor de R$ 250 mil do deputado estadual Nicolau Júnior, assegurou uniformes para todos os times de futebol profissionais e amadores de Cruzeiro do Sul além de bolas e equipamentos para treinos.

O recurso também garante os troféus e medalhas para os campeões das competições promovidas.

“É maravilhoso voltarmos a realizar competições como esta, que mostram a força do esporte do Vale do Juruá e de nossas equipes. Nossa gestão incentiva e apoia todas as modalidades esportivas e o futebol e este ano, com apoio de nossos parlamentares estamos garantindo melhores condições para as equipes e entrada gratuita para os torcedores”, citou o prefeito Zequinha Lima na abertura do Copão.