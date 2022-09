PT, MDB e PSD creem no segundo turno…

A Federação formada pelo PT, C do B e PV e liderada por Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo ainda crer na possibilidade de segundo turno, apesar das pesquisas divulgadas indicarem que o governador Gladson Cameli (PP) vence no primeiro.

A mesma posição é defendida pelos candidatos Mara Rocha (MDB) e Sérgio Petecão (PSD) que não acreditam sob hipótese alguma de que os números apresentados retratam seus desempenhos na campanha eleitoral.

A estratégia de campanha dos adversários de Gladson Cameli é desgastá-lo com críticas e denúncias ao governo, porém, de acordo com as pesquisas publicadas, não tem surtido muito efeito. Faltando apenas 17 dias para a eleição, a pancadaria deve se intensificar. Como diz o adágio popular, a esperança é a última que morre.

“O pau que dá no Francisco quase sempre não dá no Chico”. (popular)

. Na disputa para a única vaga para o Senado ocorre o mesmo que para o governo; Ney e Márcia Bittar tentam suplantar Alan Rick que vem aparecendo bem nas pesquisas.

. O cerco está se fechando.

. Alan corre contra o tempo; se a eleição fosse hoje ele venceria.

. A candidata Nazaré Araújo, apesar de pouco tempo na disputa, já mostra bons resultados.

. O deputado Jenilson Leite (PSB) continua satisfeito com o resultado de suas pesquisas que, segundo ele, lhe garantem um bom posicionamento.

. Em breve as urnas vão revelar a preferência do povo.

. Por orientação de sua equipe de marketing, o governador Gladson Cameli deverá evitar participar de debates com outros candidatos.

. Se for, é só para apanhar.

. A determinação do Palácio é mobilizar a todos em favor de Ney Amorim.

. A guerra está declarada!

. Os postos de combustíveis estão rejeitando vender para os candidatos tal as exigências da legislação eleitoral.

. Se fizer direito dá certo!

. O que tem de candidato enrolado com a prestação de contas…

. Vai dar BO!

. A campanha do candidato a deputado federal José Adriano (PP) começa a pegar vento no momento certo.

. A partir de agora, a eleição é para quem tem disposição de vencer.

. Bom dia!