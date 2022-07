Márcia poderá não ser mais a vice de Gladson

No âmbito do Palácio Rio Branco e no PROGRESSISTAS é dado como certo que Márcia Bittar (Partido Liberal) não será a vice do governador Gladson Cameli na disputa, apesar dos acontecimentos dos últimos dias.

Segundo uma fonte palaciana, todos os indicativos apontam para um desastre eleitoral nas urnas se ela for mantida na chapa. “Não é nada contra a pessoa da Márcia, indiscutivelmente ela tem o seu valor, mas, no momento político em que vivemos, não dará certo por razões eleitorais”, disse. A remoção de Márcia da condição de vice não invalidaria o acordo que o governador tem de fazer do senador Márcio Bittar seu sucessor em 2026.

De acordo com a fonte, o governador tenta convencer o senador Márcio Bittar (União Brasil), aliado de primeira hora, de que Márcia tem o seu valor, mas que neste momento não dá certo. Ela poderá continuar o projeto inicial de disputar o Senado ou mesmo uma vaga na Câmara Federal. Adversários políticos do governador Gladson torcem para um rompimento de Márcio com ele. Diante dos fatos, é factível dizer que, “se semana promete”.

“Um bom político é aquele que faz muitas alianças, mas um político bom é o que faz as alianças certas”. (K. Antônio)

. Não chamem o senador Márcio Bittar e o deputado federal Alan Rick para tomar tacacá na mesma cuia.

. Para o churrasco ao qual foram convidados tinha carne, carvão e bebidas em geral, mas não tinha liga.

. Ambos são do partido União Brasil!

. Pode ter tudo, menos união.

. Nada a estranhar, na política problemas assim são muito comuns.

. É do gênero, do número e do grau!

. Acontece que acordos feitos em Brasília são enviados empacotados para o governador Gladson Cameli engolir.

. Como diz o gatinho Hardy:

. “Isso não vai dar certo”!

. Chega a informação de que um golpe está sendo tramado dentro do REPUBLICANOS pra cima do senador Márcio Bittar;

. Não duvido de mais nada!

. Consta que a eleição em Sena Madureira e Brasiléia será uma verdadeira guerra entre alguns candidatos.

. Eber Machado como pé na estrada em busca de votos; Heitor Junior também.

. Na verdade, dois bons nomes para o parlamento estadual.

. Pelo visto, o presidente Bolsonaro quer dar o golpe!

. Lá vai o Hardy de novo:

. Não vai dar certo!

. Essa conversa de querer salvar as pessoas do mal, do capeta dos infernos é furada!

. Só Cristo salva!

. Amém!