Jorge Viana e César Messias, a chapa dos sonhos do PT

O EX-SENADOR JORGE VIANA (PT) para governador e o presidente do PSB, César Messias, como vice, é a chapa dos sonhos da federação formada pelo PT-PCdoB-PV, que está sendo construída nos debates internos no grupo formado pelos partidos do bloco da esquerda.

Ainda que JV não tenha se pronunciado sobre que cargo disputará na eleição deste ano. A candidatura do Jorge ao Governo é vista pelas principais lideranças petistas e aliados, como “muito avançada,” e o foco principal passou a ser convencer César (PSB) a aceitar entrar como vice, o que além de trazer o PSB para a coligação, seria colocado um pé no colégio eleitoral de Cruzeiro do Sul, que sempre foi a principal base eleitoral do presidente do PSB.

A ligação de César com o PT é estreita, ele foi vice-governador nos governos do Binho Marques e do Tião Viana, e tem trânsito livre entre todas as correntes do Partidos dos Trabalhadores. A decisão sobre a composição trabalhada deverá ter o seu desfecho na próxima semana, já que o prazo para encerramento das convenções regionais para registros de candidaturas se encerra no próximo dia 5 de agosto. E, a convenção do PT será dia 30.

JENILSON PODE PULAR PARA O SENADO

A FONTE que passou a informação ontem ao BLOG revelou ainda que, sendo fechada a chapa PT e PSB, o deputado Jenilson Leite (PSB) poderia disputar o Senado.

IRIAM OS ANÉIS E FICARIAM OS DEDOS

NESTE caso, morreria a candidatura do deputado Jenilson a governador, mas continuaria no campo majoritário disputando o Senado. Iriam-se os anéis e ficariam os dedos.

DO JURUÁ AO ALTO ACRE

O EX-DEPUTADO Ney Amorim (PODEMOS) tem amarrado alianças importantes do Juruá ao Alto Acre, com tendência de ter forte votação para a Câmara Federal.

TRÂNSITO FACILITADO

O QUE TEM FACILITADO Ney Amorim (PODEMOS) a montar um bloco de apoiadores, foi sua atuação como presidente da ALEAC, quando prestigiou vereadores de todas as Câmaras Municipais, montando uma Associação.

PERGUNTA CLÁSSICA

COM QUEM conversei nos últimos dias, a pergunta virou um mantra: “Quem será o vice do Gladson?”. A resposta, foi curta, e enfática: “Está mais fácil acertar na MEGA”.

VERSÕES DAS MIL E UMA NOITES

AS VERSÕES sobre quem será chancelado como vice do Gladson Cameli são mirabolantes, como as histórias das Mil e uma Noites. Não vou me admirar do desfecho que sair. Enquanto isso, o Gladson fez voto de silêncio.

PRAZO APERTANDO

O PRAZO para a oficialização das candidaturas está apertando a cada dia, a convenção regional que homologará a chapa do Gladson será 2 de agosto.

ÚNICA INTERPRETAÇÃO

AO FALAR ontem para mais de vinte embaixadores denunciando a montagem de uma fraude nas urnas eletrônicas para lhe derrotar, a imagem que o Bolsonaro passou é a de que se sente derrotado antes da eleição. Se tivesse números que o mostrassem como favorito, jamais faria o que fez. E, pior, ele não apresentou uma prova.

TUDO NA BASE DA ILAÇÃO

TUDO o que o presidente Bolsonaro falou até aqui contra a segurança das urnas eletrônicas, foi na base da ilação, não apareceu até hoje um fato real de fraudes.

SALTO NO ESCURO

A PUBLICITÁRIA Charlene Lima deu um salto no escuro ao trocar a presidência do PTB, onde tinha uma chapa montada, para ser subalterna no PL. E, com o agravante que não terá os recursos para a sua candidatura a deputada federal, que ela teria no PTB. Levou uma loba.

PROBLEMA NÃO SÓ DELA

ALIÁS, o problema no PL não é somente dela, os demais candidatos a deputado não terão a verba para a campanha que estavam esperando cair na conta.

AO BOCA O QUE É DO BOCA

NA vasta região da Sobral e bairros adjacentes existem famílias pobres que, por falta de recursos não conseguem fazer refeições completas. Ponto positivo para o prefeito Tião Bocalom ao reabrir o Restaurante Popular da PMRB, com refeições a preços simbólicos. Registre-se o fato.

TEM QUE SE RECONHECER

NO INÍCIO da sua administração o prefeito Tião Bocalom deu todos os indicativos de que seria um desastre. Está dando a volta por cima, e conseguiu engrenar a gestão.

FATO CONSUUMADO

FONTE não se revela. A candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) a mais um mandato, é um fato político consumado. Conseguiu rearticular apoios dentro do PP.

AVANÇANDO NO ALTO ACRE

QUEM tem avançado muito na formação de parcerias políticas na região do Alto Acre é o deputado Nicolau Junior (PP), que resolveu não buscar votos só no Juruá.

PRESENTE NA HORA DA FUGA

QUANDO ninguém queria ser candidato à PMRB devido ao desgaste gigante do PT, que vinha de uma derrota acachapante para governador e senador; o deputado Daniel Zen (PT) foi para o sacrifício. Nada mais justo que a sua candidatura seja vista como prioritária no PT.

ABRE A FESTA

QUEM abre a festa democrática das eleições deste ano, é o senador Petecão (PSD), com a convenção do seu partido marcada para o próximo dia 23, no Sesc Bosque; com ele para governador, o advogado João Tota (PSD) de vice, e a deputada federal Vanda Milani (PROS) ao Senado. Não o coloquem como mero figurante na disputa. Vai desmoralizar muitos institutos de pesquisas, que o colocam com baixa aceitação popular. Não é amador. Anotem para conferir no decorrer da campanha.

CAFÉ NO BULÉ

CONVERSANDO ontem com um amigo político, este comentou sobre um fato que é real em todas as campanhas: “Da convenção regional em diante o candidato que até aqui blefou e não tiver recursos para bancar alianças, será engolido pelos profissionais, que chegam com a grana solta desmontando os esquemas dos adversários da pré-campanha. Quem não tiver café no bule, estará fora do jogo”. O que é uma verdade.

ESQUEÇAM ISSO

NÃO há clima para o ex-prefeito Marcus Alexandre entrar na chapa majoritária do PT. Está focado na disputa de um mandato de deputado estadual.

FRASE MARCANTE

“Ame o seu inimigo, mas não ponha uma arma em suas mãos”. Ditado mexicano.