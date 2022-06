Alan Rick recebe garantia da renovação de dois ciclos do Mais Médicos por mais um ano

O deputado federal Alan Rick (União Brasil) esteve em audiência nesta terça-feira, 7, com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Brasília.

Em pauta, o pedido do parlamentar acreano para a renovação dos 18º e 19º ciclos do Programa Mais Médicos e a liberação de recursos de emendas de sua autoria destinadas ao orçamento deste ano para as unidades de Saúde do Estado e municípios do Acre.

“Recebi ótimas notícias do Ministro que os ciclos do Mais Médicos serão renovados, como também os recursos das emendas de custeio para a saúde que começam a ser pagas na semana que vem. São mais investimentos para a nossa saúde e a garantia da continuidade do atendimento médico à nossa população”, disse Alan.

Outro assunto em pauta, foi a possibilidade da instalação de um Centro de Pesquisa e Laboratório Oswaldo Cruz, em Sena Madureira. “Queria reafirmar a satisfação que tive de visitar o Acre, muito particularmente o município de Sena Madureira, onde presenciei a reforma do hospital que é tão importante para o município. Estamos juntos para levar benefícios reais para a população do Acre”, disse o Ministro Queiroga.