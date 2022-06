Acre realiza terceiro transplante de fígado do ano na Fundhacre

O jovem Vitor Silva, natural do município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, foi morto no sábado, 4, no Estado do Rio de Janeiro. Segundo uma familiar contou por mensagem de telefone, ele teria sido morto em um ponto de venda de drogas por uma organização criminosa rival da que o jovem acreano pertencia.

Um áudio que circula em grupos de WhatsApp conta que ele teria ido comprar drogas no lugar errado. “Ele é usuário de drogas e foi lá comprar, mas no Rio de Janeiro tem muitas facções e nesse lugar era de outra. Aí perguntaram de onde ele era e depois que olharam as fotos e mensagens do celular dele, o mataram”.

Por mensagem, a mulher diz que a família busca pelo corpo no Rio de Janeiro para trazer para sepultamento em Cruzeiro do Sul.