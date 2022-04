Auxílio Brasil injeta R$ 50,9 milhões na economia do Acre em abril

Um acidente de trânsito deixou uma criança de 12 anos gravemente ferida na tarde desta terça-feira, 19, na BR-364, nas proximidades do DNIT, segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, a criança estava trafegando em uma bicicleta e ao tentar atravessar a via na faixa de pedestre, uma carreta que trafegava na BR no sentido Porto Velho-Rio Branco, colidiu com a bicicleta. Com o impacto, a criança foi arremessada, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a paciente ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. De acordo com o médico do SAMU, a criança sofreu um traumatismo crânio encefálico grave.