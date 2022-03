Faça uma lista dos grandes amigos…

Faça uma lista de grandes amigos/ Quem você mais via há três anos atrás/ Quantos você ainda vê todo dia/ Quantos você já não encontra mais…

Se o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) resolvesse fazer uma lista dos amigos que estavam com ele no palanque em 2018, os que mais via há três anos atrás, os que ainda vê todo dia e os que já não encontra mais, como ficaria o arranjo?

Com certeza a maioria dos que lhe fazem oposição hoje estavam com ele na campanha, no dia da eleição, na diplomação e na posse. Mas, o que deu errado? Ninguém saberia dizer por que amigos tão leais e verdadeiros com objetivos comuns (tirar o PT do poder e fazer a mudança) passaram a se detestar tanto?

Alguém poderia responder: “Coisas da política”; “é o jogo do poder”; e “a vida é assim mesmo”. Faz sentido. Porém, quando se juntaram para fazer a lista dos grandes amigos em 2018 a ideia era outra: A de acoplados trabalharem pelo Acre.

Bom, temos eleição pela frente. Uma nova lista está sendo feita pelos ex-amigos. Quem sabe Gladson também faça uma nova lista com aqueles que não estiveram na de 2018. Na vida, o que não falta são amigos, especialmente quando se está no poder. Depois que passa, amigos migram para a nova lista de quem ganhou a eleição. Aliás, alguns já estão até mudando de lista, apesar de Gladson ainda estar no poder. C’est la vie!