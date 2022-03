No Acre, justiça suspende portaria que proíbe linguagem neutra em projeto da Lei Rouanet

Em Rio Branco, a tendência do Rio Acre é de descida podendo alcançar a cota de 14,40 metros nas próximas 24 horas, de acordo com o Boletim Extraordinário de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Rio Acre), divulgado às 21h desta terça-feira (29).

Nas últimas 12 horas, o rio teve uma redução de 34 centímetros – 14,72m às 6h para 14,47 às 18h. Pela previsão da CPRM, o manancial deverá baixar da cota de transbordamento entre a noite desta quarta (30) para a madrugada de quinta-feira (31).

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco (COMDEC) informou que há 25 famílias com 91 pessoas desabrigadas. Outras 12 estão desalojadas – aquelas que procuram outra opção que seja ir para o abrigo público.

Três escolas estão sendo usadas como abrigo: Georgete Eluan Kalume, Maria Luce Marine e Chico Mendes. O Parque de Exposições Wildy Viana não chegou a ser usado para abrigar famílias, mas está apto para isso, caso o rio volte a subir.

Nove bairros foram atingidos pelo transbordamento do Rio Acre, que atingiu os 14 metros na última sexta-feira (25): Base, 6 de Agosto, Baixada da Habitasa, Ayrton Senna, Cadeia Velha, Adalberto Aragão, Triângulo Novo, Taquari e Palheiral.

Os dados hidrológicos utilizados no boletim citada nesta matéria são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional de responsabilidade da Agência Nacional das Águas (ANA), operada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre (SEMA-AC).

A CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – é uma empresa governamental brasileira, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem as atribuições de Serviço Geológico do Brasil.