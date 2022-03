Apenas 21% das crianças tomaram a vacina contra a Covid-19 no Acre

Em sua segunda visita ao Acre depois de eleito, nesta sexta-feira (18), cujo primeiro compromisso foi a entrega de títulos de propriedade rural a assentados do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o presidente Jair Bolsonaro teve o restante da agenda dedicado a encontros com o segmento evangélico no estado.

Na primeira agenda na região Norte do país no ano de 2022, depois de fazer a entrega de alguns títulos a produtores selecionados para participar da cerimônia no estádio Arena da Floresta, o presidente participou da inauguração do complexo de comunicação gospel da Amazônia Boas Novas, onde foi entrevistado pela ex-deputada Antônia Lúcia e sua filha Gabriela Câmara.

Na conversa, Bolsonaro falou sobre assuntos como a descentralização de sua administração, liberdade econômica, regularização fundiária (inclusive dos templos religiosos) e também sobre a importância da atuação da frente parlamentar evangélica no congresso brasileiro referentes a temas relacionados à defesa da família.

Perguntado por Gabriela Câmara se “quem bebe da água do Rio Acre sempre volta”, Bolsonaro respondeu: “eu voltei sem beber”; mas fugiu de outra pergunta, feita por Antônia Lúcia, sobre o assunto de uma conversa reservada que teve com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, minutos antes da entrevista.

“Foi uma conversa rápida e, como você bem disse, reservada, então eu não posso divulgar isso. Mas foi sobre política, alguma coisa local em que houve, de imediato, um bom entendimento entre nós e, com toda certeza, daquele encontro reservado nasce uma grande amizade”, disse o presidente.

No fim do dia, o presidente participou, na Maison Borges, do Primeiro Encontro Estadual de Pastores e Líderes “Fé é Cidadania” das Assembleias de Deus no Acre, filiadas à Convenção Estadual da Igreja Assembleia de Deus (Ceimadac), e do Ministério de Madureira.

Veja o vídeo: