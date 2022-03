Padaria no interior do Acre abriga fósseis de milhões de anos

A polêmica declaração na TV Juruá em Cruzeiro do Sul de que ‘as escolas incentivam as alunas a considerarem normal a prática de relações sexuais com os próprios pais, com adultos e até com animais’ da pré-candidata ao senado, Márcia Bittar, que é professora afastada das salas de aula, não ficou sem resposta. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, rebateu na manhã deste sábado, 12, as declarações de Bittar e disse que o sindicato está tomando as devidas providências cabíveis sobre o assunto.

Rosana saiu em defesa dos profissionais da educação e disse que ao menos no Acre não há ensinamentos sexuais. A sindicalista aproveitou para alfinetar e lembrou que, talvez, a prática teria ocorrido na época em que Márcia lecionava nas escolas acreanas. “Não há professor da rede praticando esse ensinamento. Isso deveria ser ela quando dava aula. Se ela ensinava isso na sala de aula, nós não fazeamos isso. Isso é um absurdo, são dois desequilibrados. A Educação vem sendo constantemente atacada”, declarou.

A presidente do sindicato da educação garantiu que o constrangimento não cairá no esquecimento e que os profissionais da educação no Estado deverão entrar com um processo coletivo contra Márcia Bittar. “Vamos fazer uma nota sobre isso. É uma falta de respeito. Ela não merece o respeito da sociedade acreana e o sindicato repudia veementemente a fala e vamos entrar com um processo por danos morais, calúnia e difamação”, ressaltou.