Gefron apreende homem transportando 30 quilos de cocaína na BR-317

Em sessão realizada nesta quarta-feira (9), no Fórum Criminal de Rio Branco, o Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar condenou o pedreiro Antônio Uilano Bezerra, de 46 anos, acusado de matar a facadas a esposa Maria Ivanilde da Silva, de 35 anos, e tentar matar a enteada, Sabrina Vitória da Silva, de 18 anos.

Após a condenação pelo corpo de jurados, o juiz Alesson Braz, que presidiu os trabalhos, fixou a pena em 19 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado por crime de homicídio qualificado com o agravante de feminicídio. Antônio foi absolvido da tentativa de homicídio contra a enteada.

O crime ocorreu na noite de 18 de agosto do ano passado na residência do casal, à rua Santa Maria, no bairro João Eduardo. Antônio Uilano e Ivanilde estavam jantando quando iniciaram uma discussão por causa de uma roupa que a vítima havia usado.

Em dado momento, o acusado sacou uma faca e feriu a esposa sete vezes. A filha da vítima tentou intervir e também foi esfaqueada, só que sem gravidade.

Acreditando que a mulher tivesse morrido, o acusado tentou suicídio provocando um corte no próprio pescoço. Os dois foram socorridos pelo SAMU, mas Ivanilde faleceu ao dar entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco.