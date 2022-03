Homem invade residência, mata sogro e tenta matar mais três

José Bernardo de Lima, de 52 anos, foi morto foi morto e Rosilândia Nunes de Lima, 26, Rosineide Nunes de Lima, 22, e a menor A. R. N., 16, ficaram gravemente feridas, na madrugada deste domingo (6), no Ramal do Herculano, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Na mesma ação, o autor do crime, identificado como Wellington Silva de Matos, 23 anos, foi preso.

Segundo informações da polícia, Wellington invadiu a casa do sogro José Bernardo, onde sua esposa, Rosineide, estava dormindo após mais uma briga. No local, o acusado já chegou transtornado e alcoolizado, de posse de uma faca, e começou a esfaquear Rosineide na cabeça, nos braços e nas pernas.

José Bernardo acordou e foi socorrer a filha Rosineide, no entanto, Wellington desferiu duas facadas no peito do sogro, que acabou caindo agonizando. Rosineide e a menor também tentaram ajudar, mas a adolescente levou uma facada perto da orelha do lado direito e mesmo ferida conseguiu fugir. Wellington conseguiu fugir do local após o crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu José Bernardo, que já estava sendo levado ao hospital pela própria família em um carro, mas quando os paramédicos chegaram, nada puderam fazer pelo homem, que já se encontrava sem vida.

Os socorristas colocaram José dentro da ambulância e atestaram o óbito e, em seguida, levaram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado os exames cadavéricos.

Ainda foi solicitado apoio de uma unidade básica para encaminhar Rosineide ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com vários cortes de facas pelo corpo. Ela deu entrada no hospital em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e colheram as informações sobre Wellington e foram até a casa dele, onde não foi encontrado. Em seguida, os PMs receberam uma outra ligação via Copom, informando que havia um homem jogado em cima do capô de um veículo e estava ferido e ensanguentado.

De acordo com a PM, ao chegar no local, os policiais verificaram que se tratavam de Wellington, que estava sangrando no abdômen por um ferimento provocado por faca, após a confusão na casa do sogro.

Diante dos fatos, Wellington recebeu voz de prisão e foi l39evado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Depois que foi atendido e liberado, ele foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), na Cidade do Povo, onde foi flagranteado por um homicídio e três tentativas de homicídios.

Ainda segundo a polícia, a intenção de Wellington era matar a esposa, matar os filhos do sogro e tirar a própria vida, o que não foi consumado devido a interferência da família de Rosineide. O caso será investigado por agente da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).