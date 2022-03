Com estoque de comida quase esgotado, Lar dos Vicentinos em Rio Branco precisa de ajuda

O Promotor de Justiça do Acre, Vinicius Menandro Evangelista de Souza, foi nomeado na última quinta-feira, 3, pelo Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Antônio Augusto Brandão de Aras, para ser o Coordenador de Inovações da Corregedoria Nacional do Ministério Público.

Vinicius Menandro é Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre e professor do curso de direito na Universidade Federal do Acre (UFAC), além de ter feito mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina.

Na função de coordenador, Menandro vai poder conduzir as iniciativas inovadoras que possam contribuir para a melhoria da qualidade do serviço prestado pela CNMP como também as práticas que facilitem e dinamizem o trabalho que resultem em boas práticas dentro do Conselho.

Menandro pode se sentir em casa, já que o Corregedor da CNMP, eleito na semana passada, é o Oswaldo D’Albuquerque Lima, acreano de Cruzeiro do Sul e ex-procurador-geral de justiça do Acre.