Acre suspende agenda com presença de público devido gripe

A Polícia Civil começou a ouvir uma série de depoimentos na tentativa de elucidar o assalto seguido de sequestro ocorrido na noite de ontem na sede do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (DERACRE), quando um grupo armado roubou três caminhonetes Triton e levou sete pessoas com refém.

Agora há pouco, pelo menos duas das vítimas prestaram depoimento na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) e confirmaram que o bando armado era composto por 10 ou mais pessoas, usando inclusive armas longas.

A polícia acredita que o mesmo grupo seja responsável por um assalto semelhante ocorrido no dia 16 de dezembro de 2020, quando roubaram três veículos do pátio da Secretaria de Produção e Agronegócio, na Estação Experimental, onde um vigia foi feito refém.

No depoimento, duas vítimas disseram que todos os reféns, com exceção do segurança, estavam participando de uma reunião quando foram surpreendidos pelos assaltantes armados. Colocados nos carros, as vítimas foram levadas para uma área de mata no Ramal da Colônia Cinco Mil.

Enquanto isso, parte dos criminosos ficavam vigiando e os demais saíram com as caminhonetes de placas QLX 3H45, 3H65 e 3G35 tomando rumo ignorado. Cerca de 6 horas depois, já na madrugada de hoje, os reféns foram liberados e tiveram que andar vários quilômetros para chegar à Estrada de Porto Acre e pedir ajuda. Até agora, a polícia desconhece os paradeiros dos veículos roubados que foram vistos circulando pela BR-364 com rumo a Rondônia.