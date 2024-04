Barbary assegura R$ 5 milhões para abertura de ramal em Marechal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Através de emenda de bancada ao Orçamento Geral da União de 2024, o deputado Zezinho Barbary (PP) assegurou o montante de R$ 5 milhões para abertura do ramal de acesso do Projeto de Assentamento Agroextrativista Triunfo-Porongaba ao município de Marechal Thaumaturgo.

A indicação do recurso foi feita diretamente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/AC), que será o responsável pela execução da obra.

Cerca de 400 famílias serão beneficiadas nos 28 km de ramal, uma vez que o acesso permitirá a integração da comunidade à área urbana, bem como a possibilidade de escoamento da produção local.

O Superintendente do Incra/AC, Márcio Alécio, reconheceu de público a atitude do parlamentar progressista. Por ocasião de um encontro em Cruzeiro do Sul, Alécio fez o anúncio do recurso e enalteceu a parceria do deputado Zezinho Barbary com o órgão. Em tom de descontração, porém com a intenção de captar ainda mais recurso para fortalecer as ações do INCRA no Estado, o Superintendente lançou o seguinte desafio: “Deputado Zezinho é o campeão na destinação de recurso para o INCRA, desafio outros a subirem no podium com ele”, disse.

Márcio Alécio também acrescentou que as principais demandas dos assentados são estrada e regularização de terras e, aproveitou o momento para fazer um apelo aos demais parlamentares. “Vejam o Incra como instituição de Estado pronto para servir a nossa população.”

O deputado Zezinho Barbary reafirmou o compromisso de seguir trabalhando com o Incra. “Percebo que essa parceria irá funcionar. Juntos faremos muito mais pelas famílias acreanas que vivem dentro dos projetos de assentamento. É gratificante perceber que o nosso mandato faz a diferença na vida dos acreanos”, festejou.