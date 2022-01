Bandidos invadem casa e fazem família refém; um é preso e caminhonete recuperada

Uma família viveu momento de terror após ter a residência invadida por criminosos na noite dessa segunda-feira, 3, e ter seus pertences, incluindo uma caminhonete, roubada no município de Senador Guiomard, distante 27 quilômetros de Rio Branco.

De acordo com a polícia, os bandidos invadiram a casa com armas de fogo e renderam o proprietário, a esposa e uma criança. As vítimas foram feita reféns durante algumas horas por um criminoso, enquanto os demais seguiam com a caminhonete com destino à Bolívia.

Um morador que passou pela frente da residência percebeu que as luzes da casa estava apagadas e a caminhonete não estava na área. Ele achou estranha a situação, uma vez que, o veículo sempre estava na área e as luzes sempre ficavam ligadas.

A Polícia Militar do município foi acionada e ao chegarem ao local, encontraram o cadeado da porta aberto. Chamaram pelo próprietario, que não respondeu. Os policiais resolveram entrar na casa para saber o que estava acontecendo e já ouviram o choro da criança e perceberam que a família estava sendo vítima de um roubo e mantida refém por somente um bandido.

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foi acionada e deu apoio na ocorrência. A guarnição policial fez uma conversa e o criminoso liberou a criança. Nesse momento, o proprietário e a mulher continuavam reféns.

O Major Felipe Russo, comandante da Polícia Militar na região, esteve no local e após alguns minutos de conversa, o criminoso se rendeu e a mulher foi liberada. Durante a ocorrência, não houve feridos.

“A Polícia Militar do município foi acionadas via COPOM, e a guarnição de Capixaba conseguiu encontrar a caminhonete e já iniciar o acompanhamento do veículo na estrada. O condutor da caminhonete perdeu o controle, saiu da pista e bateu numa árvore. Nesse momento, os dois bandidos conseguiram se evadir pela mata”, afirmou o major Russo.

Na ação, foi apreendida uma espingarda e um revólver e a caminhonete foi recuperada. O Major Russo informou ainda ao ac24horas que durante toda ação em busca da caminhonete, os Policiais fizeram uma abordagem a um veículo modelo Corolla. No carro, havia duas pessoas que apresentaram muito nervosismo. Em pesquisa no sistema, e foi identificado que o veículo estava com restrição de roubo. O Major pediu para que a guarnição de Rio Branco fosse até a residência do proprietário no bairro Taquari e encontraram a casa toda revirada. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e a dupla foi encaminhada à Delegacia para os devidos procedimentos.