Pontuando “Operação Ptolomeu”

A “Operação Ptlomeu”, desencadeada para apurar denúncias de corrupção no governo Gladson Cameli, envolvendo secretários, empresários, o governador, seus familiares, tem que ser situada num contexto jurídico e fora das paixões políticas. O primeiro é que, ao contrário do que se falou, a PF não deu espetáculo, apenas cumpriu o seu papel, determinado por uma decisão judicial do STJ. O segundo ponto, todos os citados são apenas acusados, não são réus, o inquérito se encontra na fase inicial, e caberá à justiça decidir se acatará ou não uma Denúncia se por acaso for feita pelo MPF, mandando o caso prosseguir ou se encerrar. Como estamos num Estado de Direito, até lá deve ser aplicado o preceito constitucional da presunção de inocência a todos. Mesmo porque, não houve ainda nem o processo judicial. A justiça é quem vai dizer quem é inocente ou culpado. Não há no momento nem como fazer juízo do valor de um caso em que não se conhece ainda as provas que levaram ao afastamento de secretários, batidas na casa e escritório do governador, de prisão. Existe uma acusação grave de corrupção no governo, que deve ser apurada até a exaustão, mas quem vai dizer se procede ou não será o magistrado que julgará o caso. Não é certo, pois, neste momento apontar o dedo acusatório para o governador Gladson Cameli e demais acusados, decretando uma sentença de culpa antes do julgamento. O caso está onde devia estar, na esfera judicial, é lá que se saberá quem é culpado ou inocente. Fora deste contexto, não há mais o que se discutir.

VÁ COM DEUS, ZIZA!

ERA um bom papo, gostava de discutir política enquanto cortava cabelo da clientela fiel, que sempre ia à sua barbearia. Fui seu cliente. Que Deus o receba, Ziza!

O CRIME DA VERDADE

O DEPUTADO Gerlen Diniz (PP) está sendo bombardeado porque, ao contrário de outros parlamentares que ficam jogando para a plateia, falou a verdade sobre a questão de que não haverá vaga na Academia de Polícia para todos do Cadastro de Reserva da Polícia. Melhor falar a verdade do que criar falsas expectativas aos concursados.

CRIANDO FACTÓIDES

É COMUM quando se está entrando numa eleição em que o mandato estará em jogo, se criar factóide para parecer bonzinho a uma categoria. É o papel que muitos deputados encarnaram neste final de período legislativo.

MAIS QUE ESPERADO

QUANDO coloquei neste BLOG que era uma falácia que a estrada ligando Cruzeiro do Sul à Pucalpa, no Peru; seria construída, houve protesto. A Justiça Federal interditou agora o edital do DNIT para a licitação de estudos técnicos. A estrada cortaria a Serra do Divisor, com uma das maiores biodiversidades do planeta. Só isso já seria um empecilho para obra, que teve fortes reações contra.

NOVA QUEDA

É a segunda pesquisa esta semana com dados preocupantes para o presidente Jair Bolsonaro. Lula apareceu na pesquisa da CNT com 42% das intenções de voto e o Bolsonaro com 25,5%. O maior adversário do presidente não está na oposição, mas no que ele fala.

DUPLA QUE DEU CERTO

A DUPLA formada pelo presidente da ALEAC, Nicolau Junior (PP), e pelo líder do governo, deputado Pedro Longo (PV), virou o ano em alta no parlamento; ambos conseguiram aprovar tudo o que veio do Palácio.

SEM TEMOR DE APONTAR

PELA coerência em suas posições – certas ou erradas – apontaria sem temor de cometer uma injustiça, os vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT), como dois parlamentares que se destacaram em 2021.

JOGARAM NO TIME

SEM ENTRAR no mérito do que defenderam este ano na ALEAC, mas é uma inversão de posições se atacar os deputados Daniel Zen (PT), Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Jenilson Leite (PSB), por terem feito oposição cerrada ao governo Gladson Cameli. Não foram eleitos para dizer amém e sim senhor. O papel de defender o governo é da sua base, não da oposição. Assim é que o jogo é jogado.

SEM CANDIDATURA ÚNICA

COMO tinha adiantado, o ano será fechado sem que o quadro para a disputa do Senado se unificasse entre os cinco postulantes do grupo palaciano. E, nem durante a campanha se chegará a uma candidatura de unidade.

NÃO ENTRA EM BAJOLA FURADA

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSD) vai aguardar até o fim de março para saber se o PSDB terá uma chapa competitiva para a ALEAC, em 2022. Se não tiver, não ficará numa bajola furada. A questão é sobrevivência.

ESTÁ IRREDUTÍVEL

CONVERSEI ontem com um assessor da senadora Mailza Gomes (PP), que me disse não estar ela preocupada com as pesquisas deste ano; e que, está irredutível com a sua candidatura ao Senado. Tem o aval do PP. E, vai em frente.

FRASE MARCANTE

“Errar é humano. Culpar outra pessoa é política”. Voltaire.