Latam oferta passagens de ida e volta Rio Branco/São Paulo por apenas R$ 633; veja destinos

Valores já incluem as taxas de embarque. A promoção deste fim de semana é válida para viagens entre janeiro e março de 2022

O último mês do ano chegou e com ele oportunidades para você começar 2022 nas alturas! Neste fim de semana, as companhias aéreas fazem promoção de passagens para os voos de Rio Branco, entre janeiro e março, com as melhores de condições de pagamento. Confira os destinos da promoção e garanta suas passagens!

Para quem está na capital do Acre e quer viajar de avião para Manaus (AM) em janeiro vai pagar R$ 986 no voo sem escala da GOL; para o Cruzeiro do Sul, o preço fica por R$ 671 viajando pela mesma companhia.

Que tal passar uns dias de fevereiro na “cidade maravilhosa”? Indo pela Latam, o trecho Rio Branco/Rio de Janeiro fica por R$ 1241. Em março, a Latam ainda te leva para Brasília (DF) por R$ 720, Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG) por R$985 e São Paulo (Guarulhos) por R$ 633 (veja os horários abaixo).

Todas as passagens são de ida e volta e incluem as taxas de embarques. Se você pretende viajar para outros destinos, em outras datas, basta usar o link que se encontra no final deste post para economizar.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas – Partindo de Rio Branco

PROMOÇÃO DE PASSAGENS PARA PORTO VELHO

Para viagens em janeiro, os bilhetes de ida e volta para o trecho Porto Velho/São Paulo (Guarulhos) estão por R$ 1018 no voo da

Latam; para Salvador (BA), o preço fica por R$ 1106 pela mesma companhia.

A promoção deste fim de semana para viagens em fevereiro inclui as cidades de Cuiabá (MT), cujas passagens podem ser compradas por R$ 574 no voo direto da Azul, e Manaus (AM), com os bilhetes a R$ 356 no voo direto da GOL.

Na lista dos destinos de março estão Belém (PA), por R$ 671; Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont), por R$ 1062; e Brasília, por R$ 667. Para estas cidades, os voos são operados pela Azul.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas – Partindo de Porto Velho

