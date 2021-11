Márcio diz que não esteve com Costa Neto

O senador Márcio Bittar (PSL) disse por telefone que, “a última vez que encontrei o Valdemar Costa Neto foi em 2019, quando ele tentava ampliar a bancada do PL. Nunca o procurei para que a Márcia ou quem quer que seja se filiasse ao partido dele”. O PL é ligado à deputada federal Mara Rocha que deverá concorrer ao governo ou ao Senado.

Bittar disse que Márcia tem partidos suficientes para formar um arco de alianças em torno de seu nome na disputa para o Senado. Segundo ele, essa é uma questão que já está pacificada porque o presidente Jair Bolsonaro decidiu que ela é a candidata dele no Acre. Na sua avaliação, quem deve se preocupar com partidos ou apoio do presidente é o governador Gladson Cameli (PP) e a deputada federal Mara Rocha.

Na sua opinião, a informação de que ele teria procurado Valdemar Costa Neto pode ter duas origens. “A primeira para me provocar; a segunda, pode ter tido uma conversa do presidente e do senador Flávio Bolsonaro com Costa Neto e o nome da Márcia foi posto na mesa como sendo a candidata ao Senado pelo Acre.

Disse que nunca foi iniciativa dele falar com quem quer que seja. “Digo e repito: A Márcia é candidata ao Senado por escolha do próprio presidente; quem for candidato ao governo que construa o apoio dele, já me preocupei demais com quem não deveria”.

. O que se comenta em Brasiléia é que o município poderá eleger dois ou mais deputados estaduais em 2022.

. Votos a região tem de sobra!

. O problema dos municípios do interior é que outros candidatos furam demais.

. Há casos em que cerca de 40% dos eleitores votam em candidatos de fora.

. Razão pela qual o voto distrital é importante no futuro.

. Todos os municípios teriam vagas garantidas para seus representantes.

. O PSDB já tabulou conversa com o deputado Gerlen Diniz para que dispute uma vaga de deputado federal pela sigla.

. Seria sua grande chance, pelo PROGRESSISTAS é melhor se conformar com a reeleição.

. Outro que vem sendo trabalhado para disputar a Câmara Federal pelo PSDB é o deputado Luís Gonzaga.

. Sei não, Gonzaguinha é pragmático.

. Toinha Vieira para estadual e Gerlen para federal, uma boa dobradinha.

. Se o governador Geraldo Alckmin aceitar ser o vice do ex-presidente Lula, a chapa fica equilibrada.

. Alckmin é cristão católico praticante, um homem temente a Deus, conservador e moderado.

. Lula é o Lula, todos conhecem!

. “Um animal político”, diria Aristóteles.

. Se tu sentas a pua no Lula, é bolsonarista; se chega o reio no lombo do Bolsonaro, é um petista.

. Ninguém é obrigado a escolher entre duas facções, existem muitas.

. Inclusive a do Raul Seixas, anarquista!

. “O Congresso está cheio de homens vazios”, parafraseando Vinícius.

. “Deixa a vida me levar…”, Martinho da Vila.

. Bom dia!