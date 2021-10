Nego do Borel é encontrado pela polícia em motel do Rio com duas mulheres

A Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (SEET), publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 5, o processo de seleção de interessados em participar do 14º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras que acontece na Arena de Eventos do Brasil Shopping em Brasília – DF, no período de 27 a 31 de Outubro de 2021.

O decreto deixa claro que os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, translado, hospedagem, alimentação durante todo o evento e que o governo se compromete apenas pelo transporte das peças de artesanato em caminhão baú, desde que devidamente acondicionadas e entregues conforme cronograma de organização do evento.

Serão disponibilizadas para este edital 12 (doze) vagas, sendo: 11 vagas para artesãos individuais e 1 vaga para mestre artesão; que ficará no espaço “Mestre Artesão” para

demonstração, sendo que sua vaga de comercialização estará no espaço PAB – Acre.

Podem participar do chamamento público Artesão que esteja cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro – SICAB, com a carteira dentro do prazo de validade no momento da inscrição, resida no Estado do Acre; e tenha disponibilidade e condições físicas e financeiras para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento. Também precisas ser maior de 18 anos.

Para a vaga de Mestre Artesão é preciso estar cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro –SICAB, ter disponibilidade física e financeira de estar presente durante todo o evento.

Mais informações e a ficha de inscrição podem ser acessadas no Diário Oficial de hoje.