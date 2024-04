Em um dia, mais de 13 mil pessoas se inscrevem no programa CNH Social

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O sucesso do programa CNH Social do Detran do Acre pode ser medido pelo número de inscrições. O período nos interessados em concorrer a Carteira Nacional de Habilitação de graça começou ontem, segunda-feira, 22, e os números impressionam.

Em apenas um dia de inscrições, o número de pessoas inscritas foi de 13.342 inscritos. Ou seja, quase três vezes mais do que o número de vagas, que são 5 mil CNH’s.

Rio Branco lidera com o número de inscritos, sendo que 6.874 pessoas se inscreveram na capital acreana. Cruzeiro do Sul tem o segundo maior número de inscritos com 1.774 inscrições e Sena Madureira com 756.

O número de apenas um dia, representa quase metade das 29.684 pessoas que se inscreveram no programa no ano passado.

A preferência das inscrições é pela modalidade urbana, 9.963 inscrições. Já para a modalidade rural foram até agora 2.985 inscritos e 472 inscrições para a CNH estudantil.

Os interessados em participar da seleção, devem realizar inscrição até o dia 21 de maio no site do Detran (www.detran.ac.gov.br)

No momento da inscrição, o candidato poderá concorrer a apenas uma categoria, que são: habilitação gratuita nas categorias A ou B, ou ainda, adição de categorias A ou B, além da possibilidade de mudança da categoria B para D, opção onde o número da CNH, válida, deve ser informado no momento da inscrição.

Para participar, os interessados devem estar inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) e estar ativo há, pelo menos, quatro meses; ter idade igual ou superior a 18 anos.