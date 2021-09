O poder das palavras!

Nos dias que antecederam ao Sete de Setembro havia o temor da invasão do STF e do Congresso Nacional, muita violência e até a tentativa de um golpe militar. Nada disso aconteceu. Segundo a PM de Brasília, sete tentativas de invasão do Supremo por alguns grupos mais radicais foram frustradas. Nada mais que isso. O destaque ficou pelas duras palavras do presidente em Brasília e na avenida Paulista, em São Paulo, para, segundo a PM, um público estimado em 125 mil pessoas.

O rei Salomão que, segundo a Bíblia, foi ungido por Deus com sabedoria e riqueza, afirmou que, “todo homem é escravo do diz e livre do que não diz”.

Jesus, o Cristo, que exalava sabedoria eternizou: “Por isso, vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no Dia do Juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado”. Disse mais: “A boca fala do que está cheio o coração”.

O maior problema do presidente e da maioria são as palavras. O que falam, o que dizem. No caso dele, é mais grave ainda porque é o presidente e sua palavra tem eco, reverbera na sociedade como calmaria ou tempestade.

Ontem, ele deu força a tempestade que vem formando há dias. O problema é que a partir do que disse (a palavra não volta atrás) será absolvido ou condenado. Pela reação da Câmara, do Senado, do STF e de alguns setores da sociedade às suas palavras, a notícia não é nada boa.

“Não acompanharás a multidão para fazer o mal; nem em uma demanda acompanharás a maioria para torcer o direito”. (Moisés, o Profeta, em o Êxodos)

Mudanças no STF

A maioria das pessoas que não votam no presidente Bolsonaro convergem para a proposta de que deve haver mudanças no STF. Porém, dentro de uma reforma constitucional feita a partir da Câmara e no Senado e não à revelia da Constituição.

O erro da Lava Jato

O maior erro da operação Lava Jato foi agir fora da Constituição na ânsia de combater a corrupção. Também na vaidade de muitos de seus protagonistas. Deu no que deu.

Pode derrubar

O presidente Bolsonaro acertou em vetar a formação de federações partidárias para as próximas eleições. Como o seu relacionamento com o Centrão não anda nada bem por conta do veto ao aumento do Fundão de campanha e, agora, do Sete de Setembro seu veto poderá ser derrubado.

Se correr o bicho pega; se ficar, come

O prefeito Tião Bocalom (PP) se articula para formar uma base na Câmara abrindo espaços para partidos e parlamentares na gestão é criticado; se não o faz, é criticado do mesmo jeito. Siga em frente, prefeito!

Vereador pragmático

O vereador Rutênio, do PROGRESSISTAS, não é muito de ficar falando, reclamando ou protestando. Suas ações são concretas, pragmáticas. Procura solucionar os problemas da cidade que lhe chegam com trabalho e não conversa.

Não abre mão

A deputada federal Vanda Milani deixou muito claro na entrevista ao ac24horas que não renuncia à sua candidatura ao Senado mesmo que não esteja na chapa majoritária com o governador Gladson Cameli.

A espera de um milagre

O senador Sérgio Petecão (PSD), com toda razão, espera o desenrolar da disputa da única vaga ao Senado no grupo político do governador Gladson Cameli. Acredita que um dos excluídos poderá compor com ele a chapa majoritária. Se acredita é porque tem fé.

Igreja dividida

Algumas igrejas Brasil afora começam a desembarcar do movimento bolsonarista. Ao que parece, atacar o STF, pedir o fechamento do Congresso Nacional para o presidente governar sozinho não é muito bíblico. Mesmo assim, a maioria apoia por medo do Lula, do PT, da arte pela arte e da esquerda radical.

. O presidente ontem só faltou chamar o ministro Morais para o “pau” no meio da avenida Paulista.

. “Seus canalhas”.

. Antigamente era assim!

. A maioria dos PMs que foram a manifestação em favor do presidente são evangélicos;

. Contribuíram para a não violência.

. Tirando os excessos e as baboseiras de fechar o STF, o Congresso, dar um golpe militar a festa foi animada.

. Mito! Mito! Mito!

. Teve até gente gritando:

. Rei! Rei! Rei! Bolsonaro é nosso rei!

. Há os que querem uma monarquia absolutista coroando o presidente rei do Brasil.

. Teria ele sangue azul?!

. Bom dia!