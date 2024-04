São Paulo joga bem e vence Barcelona-EQU em estreia iluminada de Zubeldía

Como foi o jogo

O 1° tempo foi dividido em duas partes: a primeira teve um amasso do São Paulo, que abriu o placar com Calleri após lindo cruzamento de Ferreirinha. Na segunda metade, no entanto, os donos da casa responderam e chegaram a assustar — apostando, no entanto, majoritariamente em bolas paradas.

Na etapa final, a superioridade brasileira se refletiu dentro das quatro linhas: Alisson devolveu o veneno equatoriano e ampliou após cobrança de escanteio, e o time de Zubeldía, mesmo contando com duas boas defesas de Rafael, controlou o adversário até o apito final.

Gols e destaques

Pressão alta, bronca e cartão a estreante. Sem a linha de três zagueiros e com Luciano abastecendo o trio ofensivo, o São Paulo iniciou a partida pressionando os mandantes, que tiveram bastante dificuldade na saída de bola e, basicamente, correram atrás do adversário até os 15 minutos. Em meio ao domínio brasileiro, o estreante Zubeldía tomou bronca do árbitro Juan Benítez por pedir uma falta em Ferreirinha e, pouco depois, acabou amarelado por nova reclamação.

Cruza no Calleri que é gol. Incomodando o Barcelona, os visitantes foram recompensados aos 16 minutos em uma jogada construída pelos três atacantes: André Silva, ainda no campo de defesa, recebeu de costas, girou e deu lindo lançamento para Ferreirinha, que dominou na ponta esquerda e caprichou no cruzamento. Resultado? Calleri, nas costas de Sosa, cabeceou com estilo e balançou as redes: 1 a 0.

Barcelona acorda (e assusta). Até então atordoado pelo adversário, o time equatoriano reagiu — principalmente na bola parada. Foi logo depois de um escanteio, por exemplo, que Rojas aproveitou lançamento da direita, se antecipou a Igor Vinícius e viu seu chute ser desviado. Diante da pressão, Pablo Maia por pouco não cometeu pênalti, e Rafael precisou trabalhar em chute de Gaibor pouco antes de Oyola errar o alvo.

Calleri no quase, e Rojas barrado por Rafael. O São Paulo voltou do intervalo mais aceso e, por pouco, não ampliou a vantagem ainda no 1° minuto do 2° tempo: Luciano infiltrou em diagonal, recebeu de Ferreirinha e cruzou para Calleri, que não alcançou a bola por pouco. Logo depois, os mandantes assustaram em sequência com Rojas: em duas oportunidades no mesmo minuto, ele teve espaço diante da marcação de Igor Vinicius e obrigou Rafael a fazer duas lindas defesas e salvar o time de Zubeldía.

Clima esquenta. Os lances enervaram os ânimos dos atletas, que deram trabalho a Juan Benítez depois de uma etapa inicial consideravelmente tranquila. Primeiro, houve um princípio de confusão dentro da área são-paulina, e depois Pablo Maia reclamou de um possível soco na nuca de Damián Díaz após um corte do volante. Nenhum cartão foi aplicado.