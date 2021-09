Alto Acre teve manifestações pacíficas no 7 de Setembro

Foto: Raylanderson Frota

Em Brasiléia e Epitaciolândia, centenas de manifestantes foram às ruas de maneira pacífica, ainda no período da manhã, vestindo roupas com as cores da Bandeira Nacional.

Em meio aos manifestantes favoráveis ao presidente Bolsonaro, havia também quem protestasse contra as atuais condições do país no que se refere à política e a economia.

Uma carreata que reuniu dezenas de veículos percorreu algumas das principais ruas das duas cidades e terminou em uma concentração na praça Ugo Poli, no centro de Brasiléia.

Em Xapuri, uma forte chuva que caiu por volta das 14h30 provocou o atraso da carreata que foi programada para esse horário por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no município.

A manifestação começou apenas um pouco antes das 17 horas, reunindo dezenas de carros e motocicletas, que fizeram um trajeto já tradicional de passeatas e carreatas em campanhas eleitorais.

Entre as palavras de ordem na manifestação de Xapuri, destaque para críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Supremo é o povo”, dizia uma faixa logo à frente da carreata.

Nos três municípios, não houve registros de tumultos ou atos que exigissem a intervenção da polícia. Em Xapuri, houve um incidente envolvendo dois veículos, mas sem consequências graves.