“Recebi denúncia de que havia um Pitbull”, diz dona de cães mortos em hotel pet no Acre

A policial civil Luciana Vogel, que comoveu as redes sociais na última semana ao relatar que duas de suas cachorras morreram após serem fortemente atacadas em um “hotel pet” da capital acreana, voltou a falar sobre o assunto nesta quinta-feira, 25.

Ela revelou o local onde as cachorras morreram e conta que já denunciou o caso ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). “Devido à grande repercussão sobre o ocorrido e temendo que isso ocorra com outras famílias pets, informo que o local foi o Doce Patinhas e que a responsável, Simone, não custeou nada”, disse.

Luciana afirma não ter provas, mas que teria recebido informações de que existia um cão da raça Pitbull entre os animais. “Recebi denúncias que havia um Pitbull no local. Se isso é verdade, claro que não é culpa do animal, mas os machucados nas minhas cachorras não foram de uma briga entra elas, mas de um cachorro grande”, afirma.

O ac24horas entrou em contato com o número do Doce Patinhas, mas a responsável, identificada como Simone, não atendeu as ligações e não respondeu às mensagens. O espaço segue aberto, caso haja interesse em se manifestar.

Luciana Vogel divulgou, pela primeira vez, imagens das lesões sofridas pelas três cachorras. As imagens são fortes e dão a entender que os animais foram machucados por muito tempo.

Entenda

Luciana relatou que no último dia 18 de abril, quando se preparava para voltar da viagem, recebeu a informação de que Bella e Crystal, duas de suas cachorras, estariam com protrusão ocular e teriam sido levadas para um hospital veterinário. O problema teria sido ocasionado após uma briga entre os animais que estavam no local.

“O que aconteceu naquele local? Nunca vou saber, estavam monitoradas, tinham um adulto junto? São tantas perguntas que me fazem que não tenho resposta nem pra mim, imagina pra vocês”, diz Luciana.

Bella e Crystal não resistiram aos ferimentos e morreram. Uma outra cachorra de Vogel, chamada de Chanel, ficou bastante ferida.