Grávida de siamesas embarca para se internar em Brasília: “esperança de milagre”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã desta quinta-feira, 25, Alice Fernandes Brito Silva, de 18 anos, a grávida de gêmeas siamesas unidas pelo tórax e que compartilham órgãos internos como coração e fígado embarcou para Brasília, onde conseguiu uma vaga no Hospital Materno Infantil (HMIB) e já tem consulta agendada para esta sexta-feira, 26.

O caso de Alice passou a ser de conhecimento público há cerca de uma semana, após o ac24horas fazer matéria contando a sua história e aflição por conta da condição rara de sua gravidez. Até aquele momento, ela aguardava uma vaga em uma unidade fora do Acre especializada em sua gestação.

Anúncios

No mesmo dia em que a matéria foi ao ar, em 18 de abril, quinta-feira da semana passada, Alice recebeu telefonema do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal confirmando a esperada vaga no Hospital Materno Infantil de Brasília.

O caso dela havia sido encaminhado pelo setor de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) à Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade – CNRAC, que faz as buscas por vagas em toda a rede nacional de saúde. Já haviam chegado recusas de algumas unidades por conta do alto grau de complexidade da gestação da paciente.

Depois de alguns dias cuidando dos trâmites para a viagem junto à Sesacre, Alice embarcou nesta quinta, acompanhada de sua mãe, no aeroporto de Rio Branco. o esposo, Adriano Silva Fernandes, de 22 anos, ficou aguardando no Acre.

Cheia de esperança, ela disse ao ac24horas que viaja com “a esperança de um milagre e com a certeza de que na unidade que a receberá suas bebês terão maiores chances de sobrevida.”

No seu status do Whatsapp, ela escreveu antes do embarque: “É, a saudade vai ser grande, mas vai dar tudo certo, e em nome de Jesus vamos estar voltando muito em breve com as duas princesas e todo mundo bem.”