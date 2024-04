Quem é a modelo argentina de 60 anos que pode virar candidata ao Miss Universo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Alejandra Rodríguez, uma advogada e jornalista de 60 anos, chamou a atenção da mídia ao vencer o Miss Universo de Buenos Aires 2024 no último domingo (21). Agora, ela se prepara para competir no concurso nacional, o Miss Universo Argentina, no dia 25 de maio. Se ganhar, garante uma vaga na edição internacional do Miss Universo.

Essa é a estreia da argentina na competição regional, que retirou a restrição de idade para participação em 2022. “Eu nunca havia me inscrito. Agora surgiu essa oportunidade e me pareceu um desafio, uma proposta muito interessante. A beleza não é apenas o físico, e sim tem a ver com a atitude perante a vida, que vai além da estética. Por isso, acho que o concurso veio para quebrar esses estereótipos, e é isso que está lhe dando tanta visibilidade”, disse ela a AFP.

Vida além das passarelas

A modelo nasceu em 1964 em Brandsen, província de Buenos Aires, mas se radicou e vive atualmente na cidade de La Plata. Advogada e jornalista formada pela Universidade Nacional de La Plata, atua na área jurídica de um hospital dependente do Ministério da Saúde da Província de Buenos Aires. Na mesma linha, seus interesses incluem “jornalismo relacionado ao turismo e à exploração e/ou lançamento de novos destinos e empreendimentos turísticos na América Latina e no Caribe”.



Em seu Instagram oficial, a argentina disse que “gosta da natureza, do sol, da tranquilidade, de sentar em frente ao mar e ouvir o som das ondas, meditar e dos animas”. Que fica feliz em viajar para descobrir novas paisagens, pessoas e culturas. Quanto à música, adora tango, música latino-americana e letras profundas e poéticas. Também gosta de poesia, de sair com os amigos e de aproveitar os bons momentos.



Rodríguez revelou que um dos segredos para evitar o envelhecimento é a alimentação saudável e orgânica. O exercício físico e os hábitos saudáveis ​​também são fundamentais para ela. “O básico é ter uma vida saudável, se alimentar bem, fazer atividade física. Não é nada extraordinário, mas requer disciplina. E um pouco de genética também ajuda”, disse ao Arriba Argentinos, da TV El Trece.