“O governo está matando nossos policiais”, diz militar sobre desvalorização

O presidente da Associação dos praças da Polícia Militar do Acre, Jean Messias, foi um dos representantes de classe que criticam a gestão do governo Gladson Cameli com relação à desvalorização dos agentes de segurança pública durante audiência pública na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, 25.

“A maioria de nossos policiais estão cansados. E isso é culpa do governo do Estado. Hoje a segurança pública é o pior do Brasil por conta de sermos um corredores de tráfico de drogas. As facções cresceram. O PM precisa de serviços extras para sobreviver. O governo está matando os nossos policiais porque temos uma carga muito maior. Nós estamos pedindo socorro. Nós não precisamos mais desculpas da LRF. Nós precisamos saber o que o governo está fazendo para melhorar nossa remuneração”, frisou Messias.

De acordo com o líder sindical, a violência só não está pior por causa que os policiais estão se desdobrando. “Nós recebemos uma promoção e ganhamos 169 reais a mais, e líquido isso vira 130. Aumenta a nossa responsabilidade, mas não aumenta o salário. Hoje o policia militar trabalha por 3, o policial penal trabalha por 4. A segurança pública está na UTI e uma hora essa conta vai chegar e chegar muito mais pesada se a gente não fizer nada hoje”, destacou.