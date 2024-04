Mulheres são presas tentando entrar em presídio com drogas na roupa íntima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Devido a rápida ação da Polícia Penal, 6 mulheres foram presas em flagrante, quando tentavam entrar com drogas no Complexo Penitenciário de Rio Branco, nessa quarta-feira, 24, durante horário de visita. Os materiais foram percebidos através do aparelho boryscan.

Em umas das mulheres foi identificado 01 invólucro contento um material prensado aparentando ser entorpecente (tipo maconha) misturado com tabaco e pesando aproximadamente 83 gramas introduzido em suas partes íntimas.

Em outra mulher foi detectado 07 pacotinhos contento um material prensado aparentando ser entorpecente (tipo maconha) pesando aproximadamente 101 gramas envolto em sua peça íntima.

As outras 4 mulheres traziam drogas nas sandálias.

Uma delas tinha 14 pacotinhos contento um material prensado aparentando ser entorpecente (tipo maconha) pesando aproximadamente 163 gramas.

Outra mulher trazia consigo 14 pacotinhos contento um material prensado aparentando ser entorpecente (tipo maconha) pesando aproximadamente 92 gramas.

A seguinte tinha 06 pacotinhos contento um material prensado aparentando ser entorpecente (tipo maconha) pesando aproximadamente 105 gramas

E a última trazia 12 pacotinhos contento um material prensado aparentando ser entorpecente (tipo maconha) pesando aproximadamente 90 gramas.

Todas elas foram encaminhadas para a Delegacia de flagrantes para os devidos procedimentos.

Outras 3 mulheres foram flagranteadas tentando adentrar no presídio com tabaco, o que é proibido na penitenciária, porém por não ser crime, foram recolhidas as carteiras de visitantes e elas foram liberadas.

Com informações da assessoria do Iapen.