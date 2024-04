Advogados condenam deputado após confusão com Vade Mecum: “reflexo de quem elegeu”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Depois que o deputado estadual do Acre Whendy Lima (UNIÃO/AC) virou meme nas redes sociais nesta quinta-feira (25) ao confundir a pronúncia do compilado de legislações Vade Mecum com o falecido cantor Freddie Mercury, populares ligaram o erro a uma pobreza intelectual que explicaria o sentimento de não-representatividade na Assembleia Legislativa do Acre. Advogados, que usam cotidianamente o Vade Mecum também teceram comentários.

O advogado e escritor Isaac Ronaltti comentou em uma rede social que o parlamentar é reflexo da população que elege, e brincou que por mais de 20 anos leu Freddie Mercury, fazendo alusão ao seu tempo de estudo do Vade Mecum. “Estamos bem representados. Reflexo da população que elege”, escreveu.

Anúncios

O advogado Uendel Santos também demonstrou indignação em uma rede social e pontuou que mesmo após ter tomado conhecimento do equívoco, o deputado Whendy Lima optou por não se corrigir e fez do seu erro uma chacota.

“Me deparo com um vídeo de um dos nossos deputados aqui do Estado do Acre, rindo e chacotando porque ele mesmo confundiu Vade Mecum

com Fred Mercury; e aí, depois que foi chamado a atenção, se tocou do erro, mas fez piada, riu, editou o vídeo, fez bastante graça, ainda colocou lá, falem mal, mas falem de mim”, comentou Santos o advogado.

O advogado ainda questionou o nível de representatividade que o parlamento acreano demonstra ter. “Um deputado estadual sentado na cadeira do Poder Legislativo que não sabe sequer o que é um Vade Mecum, mas ainda assim representa o povo, esse é o nível de candidatos, esse é o nível de representatividade que nós temos, e isso é um perigo”, disse Uendel Santos.